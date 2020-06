Stadtgemeinde Laakirchen hat guten Polster für schwierige Zeiten

Einen erneut äußerst positiven Rechnungsabschluss 2019 konnte Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger in der letzten Gemeinderatsitzung am 12. Mai 2020 präsentieren und zur Beschlussfassung vorlegen. Einstimmig war der Tenor aller Fraktionen, dass der aus Einnahmen von € 32.155.382,89 und Ausgaben von € 31.583.663,21 entstandene Sollüberschuss und die dadurch mögliche Bildung erheblicher Rücklagen ein wichtiger Polster für womöglich schwierige Zeiten sind.

„Es ist schwer zu sagen wie sich die wirtschaftliche Lage vor allem 2020 entwickelt. 2019 sind die Einnahmen von Kommunalsteuer und Ertragsanteilen gestiegen, das kann sich jedoch in wirtschaftlichen Krisenzeiten wie gerade jetzt natürlich sehr schnell ändern“, so der Leiter der Finanzabteilung Mag. Jörg Kemptner, der sich mit seinem Team verantwortlich zeigt für die Erstellung des Rechnungsabschlusses. Fraktionsübergreifend einig ist man sich auch hinsichtlich der Verwendung der Rücklagen, die aufgrund der neuen Finanzgebarung für Gemeinden als solche ausgewiesen werden müssen.

Diese sollen vor allem in die Instandhaltung und Erweiterung wichtiger Infrastruktur wie Straßen-, Kanal-, Wasserleitungsbau, Hochwasserschutz und Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen investiert werden. Zukünftigen Bau- und Investitionsvorhaben will man vorrangig, wenn möglich, an die heimische Wirtschaft vergeben und so diese unterstützen.

„Es ist wichtig gerade in ungewissen Zeiten zusammenzuhalten und an einem Strang zu ziehen. Die verantwortungsvolle Budgetpolitik der letzten Jahre, gibt uns auch in dieser herausfordernden Zeit etwas Gestaltungsspielraum und soll auch in Zukunft weiter fortgeführt werden“, so Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger abschließend.

Foto: privat