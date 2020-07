Dauerhafter Schutz für Arbeitsflächen mit healthyPad®, der neuen, keimfreien Tischauflage

Dau­er­haf­ter Schutz für Arbeits­flä­chen mit healt­hy­Pad®, der neu­en, keim­frei­en Tisch­auf­la­ge

Die letz­ten Wochen und Mona­te zeig­ten ein­drucks­voll, dass der Schutz vor Bak­te­ri­en, Viren und Kei­men auf kei­nen Fall auf die leich­te Schul­ter genom­men wer­den darf. Sicher­heits- und Hygie­ne­maß­nah­men spie­len eine zen­tra­le Rol­le bei der schritt­wei­sen Wie­der­öff­nung öffent­li­cher Ein­rich­tun­gen, Schu­len, Büros und tou­ris­ti­scher Betrie­be. Nach­hal­ti­ger, dau­er­haf­ter Schutz vor Erre­gern ist das Ziel. Healt­hy­Pad® mit LOCK3 ist die per­fek­te Lösung für Arbeit, Schu­le und pri­vat, vor allem aber an Arbeits­plät­zen, die von meh­re­ren genutzt wer­den.

Das Pro­blem: Kei­me, Bak­te­ri­en, Viren auf Arbeits­flä­chen

Arbeits­flä­chen sind Brut­stät­ten für Kei­me, Bak­te­ri­en und Viren. Erre­ger blei­ben lan­ge aktiv und bil­den eine unsicht­ba­re Gefahr. Selbst regel­mä­ßi­ge Des­in­fek­ti­on mit han­dels­üb­li­chen Mit­teln hilft nur kurz­fris­tig im Moment der Anwen­dung.

healt­hy­Pad® mit LOCK3 schützt nach­hal­tig

Sol­che Risi­ken ein­zu­ge­hen, ist nicht nötig. Die Lösung kommt von Salz­kam­mer­gut Druck Mit­ter­mül­ler: healt­hy­Pad® mit LOCK3 schützt per­ma­nent und nach­hal­tig Schul­bän­ke und

Büro­ti­sche.

Wie funk­tio­niert das?

healt­hy­Pad® wirkt bei Licht­ein­fall min­des­tens zwölf Mona­te dau­er­haft und per­ma­nent mit umwelt­freund­li­cher Ent­kei­mung von bis zu 99,5 %.

Der anti­bak­te­ri­el­le Wirk­stoff akti­viert sich glei­cher­ma­ßen bei Tages­licht und Kunst­licht. Der Schutz­lack LOCK3 ent­hält kei­ne toxi­schen oder muta­ge­nen Stof­fe und ist nicht haut- oder augen­rei­zend. Der pho­to­dy­na­mi­sche Effekt, der für die Ent­kei­mungs­funk­ti­on des Sin­gu­lett Sauer­stof­fes ver­ant­wort­lich ist, wur­de in min­des­tens 34 vom Pro­dukt unab­hän­gi­gen Stu­di­en nach­ge­wie­sen.

healt­hy­Pad® wird in haus­ei­ge­ner Pro­duk­ti­on in Rohr im Krems­tal, in einem mit dem öster­rei­chi­schen Umwelt­zei­chen zer­ti­fi­zier­ten Betrieb her­ge­stellt. Das healt­hy­Pad® kann in diver­sen anspre­chen­den Lay­outs zur­zeit vor­be­stellt wer­den. Ab Anfang Sep­tem­ber wer­den die Tisch­un­ter­la­gen zur Ver­fü­gung ste­hen. Beson­ders inter­es­sant ist auch die Mög­lich­keit der Pro­duk­ti­on mit indi­vi­du­el­lem Druck (als Wer­be­ge­schenk) ab 1.000 Stück.