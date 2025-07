Gmun­den, Juni 2025 – Mit gro­ßer Freu­de und Stolz wur­de am Cam­pus Ort das inno­va­ti­ve Bil­dungs­pro­jekt „MINT & BIO-Lear­ning Labs“ fei­er­lich eröff­net. Was vor Mona­ten als ambi­tio­nier­te Visi­on begann, ist nun Rea­li­tät: Ein einst bau­fäl­li­ges Glas­haus, steht nun als mul­ti­funk­tio­na­ler Lern- und Begeg­nungs­raum allen Bil­dungs­ein­rich­tun­gen am Cam­pus – vom Kin­der­gar­ten über die Volks­schu­le bis hin zum Gym­na­si­um – zur Verfügung.

Der Eltern­ver­ein des Cam­pus Ort hat die­ses zukunfts­wei­sen­de Pro­jekt mit viel Enga­ge­ment und Herz­blut initi­iert und gemein­sam mit zahl­rei­chen Spon­so­ren erfolg­reich umge­setzt. Dank der groß­zü­gi­gen Unter­stüt­zung von Unter­neh­men wie Miba, Recom, WKOÖ Gmun­den, Tech­noZ Gmun­den, Pfund­ner Erd­bau, Brun­ner­bau, Schön­brunn Glas und JV Ent­sor­gung konn­te das bestehen­de Glas­haus nicht nur saniert, son­dern zu einem hoch­mo­der­nen Lern­ort wei­ter­ent­wi­ckelt werden.

In Koope­ra­ti­on mit OTE­LO „Offe­ne Tech­no­lo­gie Labor“ ent­stand ein Raum, der pra­xis­na­he Bil­dung mit öko­lo­gi­scher Ver­ant­wor­tung ver­bin­det. Die Kin­der und Jugend­li­chen erfor­schen hier The­men wie Bio­lo­gie, erneu­er­ba­re Ener­gien, 3D-Druck, Upcy­cling und Coding. Eine auto­ma­ti­sche Bewäs­se­rungs­an­la­ge sowie eine Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge sol­len künf­tig ergänzt wer­den und machen das Glas­haus per­spek­ti­visch zu einem ech­ten Modell­pro­jekt für nach­hal­ti­ges Lernen.

Ein beson­de­res High­light ist der von Ote­lo instal­lier­te Farm­Bot — ein auto­ma­ti­sier­tes Gar­ten­sys­tem, das über eine Web­an­wen­dung gesteu­ert wer­den kann. Auf einer Flä­che von 2,7 x 1 Metern über­nimmt er Auf­ga­ben wie Bewäs­se­rung, Aus­saat und Unkraut­ent­fer­nung. Aus­ge­stat­tet mit Kame­ra, Sen­so­ren und wech­sel­ba­ren Werk­zeu­gen bie­tet der Farm­Bot span­nen­de Ein­bli­cke in moder­ne Land­wirt­schaft und Robotik.

Bei der fei­er­li­chen Eröff­nung beton­te die Geschäfts­füh­re­rin des Schul­ver­eins Cam­pus Ort, Mag. Eva Zach­erl die Bedeu­tung die­ses Pro­jekts für die gesam­te Schul­ge­mein­schaft — mit den MINT & BIO-Lear­ning Labs ist nicht nur ein inno­va­ti­ver Bil­dungs­raum ent­stan­den, son­dern auch ein Ort der Gemein­schaft, wo sich Kin­der aus allen Ein­rich­tun­gen begeg­nen und aus­tau­schen sowie die Natur gemein­sam ent­de­cken. Im Glas­haus wer­den aus­ser­dem bio­lo­gi­sche Pro­duk­te ange­baut, die in der Schul­kü­che ver­ar­bei­tet werden.

Auch sei­tens der Spon­so­ren freut man sich über die Fer­tig­stel­lung des Pro­jek­tes. Robert Ober­frank, Abtei­lungs­lei­ter der WKO Ober­ös­ter­reich betont: „Das Pro­jekt MINT & BIO-Lear­ning Labs ist ein zukunfts­wei­sen­des Bei­spiel dafür, wie Bil­dung, Nach­hal­tig­keit und tech­no­lo­gi­sche Inno­va­ti­on sinn­voll ver­bun­den wer­den kön­nen. Genau sol­che Ideen gilt es zu unter­stüt­zen, weil sie jun­ge Men­schen früh­zei­tig für Tech­nik, Natur­wis­sen­schaf­ten und ver­ant­wor­tungs­vol­les Han­deln begeistern.“

Das Pro­jekt setzt ein star­kes Zei­chen für inno­va­ti­ve Bil­dung und nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung und zeigt ein­drucks­voll, wie durch Zusam­men­ar­beit von Schu­le, Eltern und Wirt­schaft ein inspi­rie­ren­der Lern­raum geschaf­fen wer­den kann, der jun­ge Men­schen für Tech­nik, Natur­wis­sen­schaf­ten und Umwelt­be­wusst­sein begeistert.