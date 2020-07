E‑Boot kam am Mondsee nicht mehr gegen die Wellen an

Das Unwet­ter ist ges­tern auch über den Mond­see gezo­gen. Ein E‑Boot kam nicht mehr gegen die Wel­len an und muss­te von der Was­ser­ret­tung Loi­bichl in den Hei­mat­ha­fen geschleppt wer­den.

Die Wet­ter­diens­te hat­ten die Kalt­front ange­kün­digt und vor Gewit­ter mit Sturm­bö­en mit Unwet­ter­po­ten­ti­al gewarnt. Auch die Sturm­war­nung wur­de für den Mond­see aus­ge­ge­ben und die Sturm­warn­leuch­ten akti­viert. Die Was­ser­ret­tung rück­te aus, um Was­ser­sport­ler und Boots­fah­rer — zusätz­lich zu den Sturm­warn­leuch­ten — zu war­nen.

Elek­tro­boot-Fah­rer woll­te sich nicht hel­fen las­sen

“Auf Höhe Schar­f­ling steu­er­ten wir ein Elek­tro­boot an, um den Skip­per auf die aus­ge­ge­be­ne Sturm­war­nung hin­zu­wei­sen, die­ser beharr­te jedoch dar­auf, sei­ne Heim­rei­se in Rich­tung Mond­see — trotz der gerin­gen Fahr­ge­schwin­dig­keit — fort­zu­set­zen.”, berich­tet die Was­ser­ret­tung Loi­bichl.

E‑Boot kam nicht mehr gegen die Wel­len an

Gegen 19:10 Uhr — weni­ge Minu­ten nach Ein­rü­cken ins Boots­haus und kurz nach Ein­tref­fen der Sturm­front — wur­den die Ein­satz­kräf­te von auf­merk­sa­men See­an­rai­nern tele­fo­nisch alar­miert, dass ein Boot im Bereich Ham­merl­müh­le offen­sicht­lich Pro­ble­me hat, nicht mehr gegen die Wel­len ankommt und in Rich­tung Ufer treibt.

“Wir rück­ten mit unse­rem Ein­satz­boot “Del­phin 92/2” im Sturm, Stark­re­gen und Gewit­ter wie­der aus, um die­ses Boot im ange­ge­be­nen Bereich zu suchen. Als wir das Elek­tro­boot auf­ge­fun­den hat­ten, war die­ses bereits am Ufer auf­ge­lau­fen. Das Boot wur­de von uns in Schlepp genom­men. Wir zogen es vom Ufer weg, war­te­ten bes­se­res Wet­ter ab und schlepp­ten es schließ­lich in den Hei­mat­ha­fen.”, berich­ten die Ein­satz­kräf­te in der Nacht auf Sams­tag.