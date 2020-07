Einsatz für den BRD Bad Goisern nach Kletterunfall

Am Mitt­woch 8.7.2020 um 12:44 Uhr wur­de der BRD Bad Goi­sern zu einem Ein­satz in der Ewi­gen Wand geru­fen. Zwei Klet­te­rer seil­ten sich von der Rou­te „Wöi­tro­as“ ab. Einer der bei­den stürz­te dabei meh­re­re Meter ab und blieb ver­letzt auf einem Vor­sprung lie­gen. Der Ret­tungs­hub­schrau­ber „Mar­tin 3“ ret­te­te die ver­letz­te Per­son per Tau­ber­gung direkt aus der Wand.

Zeit­gleich wur­de per Dynee­ma-Seil­tech­nik der zwei­te Klet­te­rer unver­letzt aus der Wand geholt-rund 100 Meter zum Wand­fuß abge­seilt.

Foto: BRD Bad Goi­sern