Großangelegte Suchaktion nach vermisster Pensionistin

Eine 78-jäh­ri­ge Frau wur­de Frei­tag­abend als abgän­gig gemel­det. Eine groß­an­ge­leg­te Such­ak­ti­on wur­de gestar­tet. Die Frau wur­de in einem angren­zen­den Wald­stück stark unter­kühlt am Boden lie­gend gefun­den.

Ein 81-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck ver­stän­dig­te am 24. Juli 2020 gegen 21:20 Uhr die Poli­zei und gab an, dass sei­ne 78-jäh­ri­ge Lebens­ge­fähr­tin abgän­gig sei. Sie habe das Haus gegen 18:30 Uhr mit leich­ter Beklei­dung ver­las­sen und sei seit­dem nicht mehr zurück­ge­kom­men.

Der Mann gab an, er habe auch bereits die Lieb­lings­plät­ze sei­ner Lebens­ge­fähr­tin abge­sucht. Da die Frau in der Nähe des Wohn­hau­ses und auch an den angren­zen­den See­grund­stü­cken nicht gefun­den wer­den konn­te, wur­de eine Such­ak­ti­on ein­ge­lei­tet.

Groß­an­ge­leg­te Such­ak­ti­on ging gut aus

An die­ser waren meh­re­re Poli­zei­strei­fen, eine Dienst­hun­de­strei­fe, die Feu­er­wehr, die Was­ser­ret­tung sowie die Ret­tung betei­ligt. Die Frau konn­te schließ­lich gegen 23:10 Uhr in einem angren­zen­den Wald­stück stark unter­kühlt am Boden lie­gend auf­ge­fun­den und anschlie­ßend in das Salz­kam­mer­gut-Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht wer­den.