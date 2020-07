Jugendmitglied der Wasserrettung als Retter in der Not

Gleich meh­re­re Per­so­nen alar­mier­ten Monatg­nach­mit­tag die Ein­satz­kräf­te, dass sich eine Sur­fe­rin am Traun­see auf Höhe Gast­hof Hoisn in Not befin­det. Die jun­gen Was­ser­ret­ter eil­ten zu Hil­fe.

Die betref­fen­de Per­son wur­de rasch gefun­den. Sie befand sich bereits im Schlepp­tau eines Elek­tro­boo­tes, gesteu­ert von einem 15-jäh­ri­gen Jugend­mit­glied der Was­ser­ret­tung. Im Ein­satz stan­den fünf Mit­glie­der der ÖWR Traun­kir­chen.

“Die Öster­rei­chi­sche Was­ser­ret­tung ist immer stolz auf unse­re Jugend, dies­mal ganz beson­ders auf Lean­der Kra­vut­s­ke, Nach­wuchs in der Ortstel­le Traun­kir­chen”, so die Was­ser­ret­ter.

Quel­le: ÖWR