Wolfram Huber liest Arthur Schnitzler

Am Kla­vier Ralph Petrusch­ka — Diens­tag 4. August — 19.3o Uhr — Muse­um der Stadt Bad Ischl — Ein­tritt frei­wil­li­ge Spen­de

Am 4. August um 19 Uhr 30 wid­met sich Wolf­ram Huber in sei­nem dies­jäh­ri­gen som­mer­li­chen Lese­zy­klus dem mit Bad Ischl sehr ver­trau­ten Dich­ter Arthur Schnitz­ler, der zunächst Arzt war, bevor er sich, ermu­tigt von sei­ner Gelieb­ten, der Schau­spie­le­rin Ade­le Sand­rock, ganz der Dich­tung wid­me­te. Das aller­dings soll­te ihn schon bald sei­ne Stel­lung als Ober­arzt der k. u. k. Armee kos­ten, als er näm­lich mit sei­ner Novel­le “Leut­nant Gustl” 1900 einen Skan­dal aus­lös­te und ein mili­tä­ri­sches Ehren­ge­richt ihm sei­nen Rang aner­kann­te.

2016 hat­te Huber sein Isch­ler Publi­kum mit die­sem Werk ver­traut gemacht. Für heu­er hat er die eher unbe­kann­te, nichts­des­to­we­ni­ger span­nen­de Erzäh­lung “Das Schick­sal des Frei­herrn von Lei­sen­bo­gh” aus­ge­wählt, die auch inso­fern gut nach Bad Ischl passt, als sie im Sän­ger­mi­lieu spielt.

Gleich­sam als Kon­trast­pro­gramm gibt es nach der Pau­se einen hei­te­ren Brief­wech­sel zwi­schen zwei Stu­den­ten aus Schnitz­lers Feder.

Ralph Petrusch­ka wird den Abend in bewähr­ter Wei­se musi­ka­lisch umrah­men.

Ach­tung: bit­te mit Mas­ke und Abstand hal­ten, Begrenz­te Besu­cher­zahl

Foto: pri­vat