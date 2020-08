Kindermusikfestival St. Gilgen

Mitt­woch, 5. August, bis Frei­tag, 7. August 2019 St. Gil­gen am Wolf­gang­see

2004 hat­te Marie-The­res Arn­bom die Idee, ein Kin­der­mu­sik­fes­ti­val in St. Gil­gen zu begrün­den. Seit damals zählt das Fes­ti­val, das an drei Tagen statt­fin­det und bedeu­ten­de Musi­ker nach St. Gil­gen ein­lädt, zu den Fix­punk­ten der som­mer­li­chen Fes­ti­val­sze­ne im Salz­kam­mer­gut: Das „Stamm­pu­bli­kum“ hält dem Fes­ti­val die Treue, auf Grund von Mund­pro­pa­gan­da und vie­ler Wer­be­maß­nah­men kann der Kreis der Inter­es­sier­ten immer wie­der erwei­tert wer­den. Das Publi­kum kommt vor allem aus der Regi­on, was den gro­ßen Bedarf an Kul­tur­ver­an­stal­tun­gen abseits der gro­ßen Städ­te bestä­tigt. Doch sind auch vie­le Feri­en­gäs­te im Publi­kum zu fin­den, eben­so immer mehr Fami­li­en, die das Kin­der­mu­sik­fes­ti­val zum Anlass nah­men, ihren Urlaub in St. Gil­gen zu ver­brin­gen.

Doch heu­er kann man auf Grund des Ver­an­stal­tungs­ver­bo­tes in St. Gil­gen hier nicht spie­len, eine Absa­ge war jedoch kei­ne Opti­on. Daher ist man der Bad Isch­ler Bür­ger­meis­te­rin Ines Schil­ler sehr dank­bar, dass sie Asyl im Lehár-Thea­ter ermög­licht und alle Kon­zer­te dort durch­ge­führt wer­den kön­nen.

Was steht denn heu­er auf dem Pro­gramm?

Die jun­ge Opern­kom­pa­nie Vlie­gen­de Op3ra bringt zu Ehren des 300. Geburts­tags von Anna Maria Mozart, die im schö­nen Ver­an­stal­tungs­ort, dem Mozart­haus St. Gil­gen, gebo­ren wur­de, die Zau­ber­flö­te auf die Büh­ne! Am Kla­vier ist Anna Maria Pfiel, die Zau­ber­flö­te spielt Ger­traud Hin­ter­stei­nin­ger. Marit Bey­er und Oli­via Trummer waren vor vie­len Jah­ren bereits sehr erfolg­reich zu Gast, heu­er ent­führt sie in die mär­chen­haf­te Welt der klei­nen Meer­jung­frau. Auch der groß­ar­ti­ge Kla­ri­net­tist Ib Haus­mann und Chris­toph Ull­rich am Kla­vier durf­te man schon erle­ben, die­ses Mal bege­ben sie sich auf die Suche nach einer ver­schwun­de­nen Pri­ma­bal­le­ri­na!

5.8. 11 Uhr Die Zau­ber­flö­te

Pro­duk­ti­on von Vlie­gen­de Op3ra

6.8. 17 Uhr Die klei­ne Meer­jung­frau

Marit Bey­er, Oli­via Trummer

7.8. 11 Uhr Auf­re­gung im König­reich

Ib Haus­mann, Celi­ne Bräu­nig, Chris­toph Ull­rich

Ände­run­gen vor­be­hal­ten.

Für alle zwi­schen 5 und 99 Jah­ren!

Kar­ten­be­stel­lun­gen unter Tel. 01–479 23 24 oder karten@kindermusikfestival.at

Details in Kurz­form:

Mozart­haus St. Gil­gen

Dau­er: jeweils ca. 60 Minu­ten

Ein­zel­kar­ten: Euro 12,–

Abo für drei Ver­an­stal­tun­gen: Euro 33,–