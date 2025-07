Seit fünf Jah­ren bil­den der Pia­nist und Kom­po­nist And­rei Petra­che, der Bas­sist Mike Alex und der Schlag­zeu­ger Phil­ip Goron das Trio Amphi­trio. Die Geschich­te der Band erzählt von Freund­schaft und der Freu­de am Spie­len und Impro­vi­sie­ren in einer ein­ge­spiel­ten Grup­pe. Jeder der Drei ist auch noch in ande­ren Pro­jek­ten aktiv.

Das Reper­toire besteht aus Ori­gi­nal­stü­cken, die And­rei Petra­che schreibt und die im Bereich des moder­nen Jazz ange­sie­delt sind. Zeit­ge­nös­si­scher nor­di­scher Jazz, ori­en­ta­li­sche Far­ben, Bal­kan-Groo­ves sowie Ele­men­te aus Hea­vy Rock und elek­tro­ni­scher Musik beein­flus­sen sei­ne Musik.

Mit der Ver­öf­fent­li­chung sei­ner Debüt­al­ben „Points“ und „Sea­sons“ (2023) begann Amphi­trio wei­te­re Sub­gen­res im Elek­tro-Groo­ve-Bereich zu erfor­schen und den krea­ti­ven Hori­zont zu erwei­tern. Im Vor­jahr folg­te das drit­te Album „Time­lines“ — aber­mals eine Aus­wei­tung des sti­lis­ti­schen Spektrums.

Die inter­na­tio­na­le Tour­nee „What Free­dom Sounds Like“, die Ende 2024 statt­fand, mar­kier­te den ers­ten Auf­tritt des Tri­os auf Jazz­büh­nen in Euro­pa und Asi­en. Seit­her gab und gibt es die Rumä­nen in Ber­lin, Baku, Wien, Bra­tis­la­va, Brno, Bel­grad, Sofia, Buda­pest, Kra­kau, Aal­borg, Köln, Frøs­trup und Mön­chen­glad­bach zu hören. Bad Ischl nicht zu vergessen!

Beset­zung: And­rei Petra­che (Pia­no), Mike Alex (Dou­ble Bass), Phil­ip Goron (Drums)

Kon­zert mit Unter­stüt­zung des Rumä­ni­schen Kul­tur­ins­ti­ti­utes Wien

Don­ners­tag, 24. 7., 19.30 Uhr, Lan­des­mu­sik­schu­le Bad Ischl

Tickets: https://ticketing.salzkammergut.at/de/buyingflow/tickets/12775/18730/