In Gmun­den wur­de das ers­te Schwamm­stadt-Pro­jekt ver­wirk­licht. Am Kas­ta­ni­en­platzl zwi­schen Wun­der­burg­stra­ße und Herakh­stra­ße wur­de der alte Schot­ter­park­platz zukunfts­wei­send erneu­ert: Das Schwamm­stadt-Prin­zip sorgt nun dafür, dass den Wur­zeln der gepflanz­ten Bäu­me genug Platz, Was­ser und Luft zur Ver­fü­gung steht und sie daher gut gedei­hen kön­nen. Wie ein Schwamm nimmt das spe­zi­el­le Gra­nu­lat viel Was­ser in kur­zer Zeit auf, was beson­ders bei Stark­re­gen-Ereig­nis­sen wich­tig ist, zumal der Kanal ent­las­tet wird. Dadurch soll­ten die Über­flu­tun­gen bei der klei­nen Kapel­le weit­ge­hend der Ver­gan­gen­heit angehören.

„Schritt für Schritt machen wir Gmun­den kli­ma­fit“, sagt Vize­bür­ger­meis­te­rin Ulri­ke Feicht­in­ger. „Gesun­de Stadt­bäu­me sind wich­tig für ein ange­neh­mes Klein­kli­ma, sie geben Schat­ten und spen­den lebens­wich­ti­gen Sau­er­stoff. Ich freue mich sehr über das Gelin­gen die­ses Pilot­pro­jekts, das für gesun­de Bäu­me in unse­rer Stadt sorgt.“

Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf und Vize­bür­ger­meis­te­rin Ulri­ke Feich­ti­ger laden im Namen der Stadt­ge­mein­de Gmun­den herz­lich zur Eröff­nung die­ses Vor­zei­ge­pro­jekts der Kli­ma­wan­del­an­pas­sung ein. Ter­min ist Don­ners­tag, 10. Juli 2025, von 16.30 bis 17.30 Uhr, am Kas­ta­ni­en­platzl. Als Ehren­gast wird Kli­ma-Lan­des­rat Ste­fan Kai­ne­der erwar­tet. Die Hin­ter­grün­de die­ser Bau­wei­se wird der Pla­ner der Schwamm­stadt, Dipl.-Ing. Gre­gor Mader, per­sön­lich erklären.

Zur Erfri­schung wer­den küh­le Geträn­ke vor­be­rei­tet. Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Gmun­den ver­an­stal­tet ein Kübel­sprit­zen für Kin­der und Jugend­li­che. Dabei dür­fen Jung und Alt zu Feu­er­wehr­leu­ten werden.