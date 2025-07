Nach dem Slo­gan „GEMEIN­SAM, SICHER, FEU­ER­WEHR“ ver­an­stal­te­ten die Feu­er­weh­ren des Alm­tals mit der FF Scharn­stein, FF Bäcker­berg, FF Viech­t­wang, FF Grün­au und FF St. Kon­rad am Diens­tag 1.7.2025 einen Pro­jekt­tag in der neu­en Mit­tel­schu­le Scharn­stein. Die­se erfolg­rei­che Bil­dungs­in­itia­ti­ve wur­de vor 13 Jah­ren durch den OÖ Lan­des­feu­er­wehr­ver­band ins Leben geru­fen und bereits in ganz Öster­reich durch­ge­führt. Orga­ni­sa­tor Ehren­brand­rat Chris­ti­an Hue­mer hat mit HBI Gün­ter Schell­mann und ins­ge­samt 20 Feuerwehrkameraden/innen 8 Sta­tio­nen posi­tio­niert, um den ca. 80 Kids die ver­schie­de­nen Auf­ga­ben­be­rei­che der Feu­er­wehr zu erklä­ren und auch die Gele­gen­heit dazu zu geben, Din­ge wie prak­ti­sche Feu­er­lö­schübung, Bren­nen und Löschen mit Ver­bren­nungs­drei­eck von Fett­brand, Staub­ex­plo­si­on, Metall­brand sowie den Umgang mit hydrau­li­schen Ber­ge­ge­rä­ten aus­zu­pro­bie­ren. Ein High­light war auch die Vor­füh­rung einer Feu­er­wehr­droh­ne und die Dreh­lei­ter, mit der die Schü­le­rin­nen und Schü­ler in luf­ti­ge Höhen gefah­ren wurden.

Chris­ti­an Hue­mer selbst stell­te in einer Klas­se die frei­wil­li­ge Feu­er­wehr als Insti­tu­ti­on mit allen Auf­ga­ben­be­rei­chen vor und erklär­te auch das Ehren­amt der Feuerwehrkameraden/innen und die Alar­mie­rung und Not­ru­fe. Mit Bil­dern zeig­te er auch die Ein­sät­ze der Feu­er­weh­ren des Alm­tals. Das gezeig­te Inter­es­se der Kids lässt hof­fen, dass aus eini­gen in Zukunft Feu­er­wehr­frau­en und Feu­er­wehr­män­ner wer­den können.

Nach Abschluss des prak­ti­schen Tei­les des Pro­jekt­ta­ges tra­fen sich alle Schü­le­rin­nen und Schü­ler, Lehr­kräf­te und Feu­er­wehr­frau­en und Män­ner im Schul­hof zur End­be­spre­chung. Sowohl Chris­ti­an Hue­mer als auch Gün­ter Schell­mann bedank­ten sich bei den auf­merk­sa­men und dis­zi­pli­nier­ten Kids, bei den Lehr­kräf­ten und beson­ders bei Frau OSR Dipl.Päd Mar­got Scher­baum, Direk­to­rin der NMS Scharn­stein für die tol­le Zusam­men­ar­beit und natür­lich bei allen Feuerwehrkameraden/innen, die frei­wil­lig die Sta­tio­nen besetz­ten und dafür ihre Frei­zeit opfer­ten. Dafür beka­men sie von den Schü­lern auch ein süßes Dan­ke­schön. Zu Wort kam auch Vize BGM. Chris­tof Bam­mer, der in Ver­tre­tung von BGM Rudi Raf­fels­ber­ger dem Pro­jekt­tag bei­wohn­te. Die­ser Pro­jekt­tag fin­det sicher in Zukunft wei­ter statt, um „sicher die Feu­er­weh­ren im Bewusst­sein zu halten“!