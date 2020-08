Paragleiter in Gewitterwolke gesogen

Ein Gleit­schirm­pi­lot wur­de am Sams­tag von einer Gewit­ter­wol­ke über dem Grün­berg ange­so­gen und meh­re­re Kilo­me­ter ver­tra­gen. Dabei klapp­te sein Gleit­schirm immer wie­der kom­plett ein. Wie durch ein Wun­der konn­te der Mann Schlim­me­res ver­hin­dern und in Neu­kir­chen bei Alt­müns­ter sicher lan­den.

Ein 51-jäh­ri­ger Deut­scher star­te­te am 15. August 2020 gegen 16 Uhr vom 1004 Meter hohen Grün­berg in Gmun­den Rich­tung Wes­ten zu einem Gleit­schirm­flug mit sei­nem Para­glei­ter. Nach ca. zehn bis fünf­zehn Flug­mi­nu­ten bemerk­te er ein her­an­na­hen­des Gewit­ter. Der Mann ver­such­te noch zu lan­den, wur­de aber kurz davor von einer Gewit­ter­wol­ke ange­so­gen. Er stieg rasch auf geschätz­te 1300 bis 1500 Meter hoch. Meh­re­re Per­so­nen beob­ach­te­ten den Vor­fall und ver­stän­dig­ten die Poli­zei.

Von Gewit­ter­wol­ke Rich­tung Traunstein­gip­fel geso­gen

Der Mann wur­de wäh­rend­des­sen durch die star­ken Auf­win­de der Gewit­ter­wol­ke über den Grün­berg hin­weg in Rich­tung Traunstein­gip­fel geso­gen. Dabei klapp­te sein Gleit­schirm etwa drei bis vier Mal kom­plett ein und ent­fal­te­te sich dar­auf­hin sogleich wie­der. Dem Pilo­ten des Gleit­schir­mes gelang es schließ­lich vom Traun­stein weg­zu­steu­ern und über den Traun­see zu flie­gen.

Von Unwet­ter acht Kilo­me­ter ver­tra­gen

Kur­ze Zeit dar­auf kam er in die nächs­te Gewit­ter­wol­ke und wur­de unkon­trol­liert etwa acht Kilo­me­ter in Rich­tung Wes­ten bis nach Neu­kir­chen bei Alt­müns­ter geso­gen. Dem Mann gelang es zu ver­hin­dern, dass er durch die Wol­ke hin­durch geso­gen wird. Er konn­te gegen 16:40 Uhr unver­letzt in Neu­kir­chen bei Alt­müns­ter lan­den.

