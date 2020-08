Schwerer Sturz mit E‑Bike

Ein 81-jäh­ri­ger Mann unter­nahm am 12. August 2020 mit sei­ner Toch­ter und ihrem Mann eine Rad­tour zum Lau­d­ach­see und auf den Grün­berg. Bei der Abfahrt vom Grün­berg mit den E‑Bikes, über das soge­nann­te “Rad­moos” und wei­ter am Mit­ter­weg in Rich­tung Grün­berg­bäue­rin (Him­mel­reich­stra­ße), stürz­te der 81-Jäh­ri­ge gegen 15:30 Uhr auf einer See­hö­he von 660 Meter schwer.

Nach Sturz regungs­los lie­gen geblie­ben

Der Mann prall­te mit dem Kopf am Boden auf um blieb vor­erst regungs­los lie­gen. Er trug einen Sturz­helm. Sei­ne Toch­ter und sein Schwie­ger­sohn, bei­de Medi­zi­ner, leis­te­ten sofort Ers­te Hil­fe und ver­stän­dig­ten über Not­ruf die Ret­tung und den Not­arzt. Der 81-Jäh­ri­ge wur­de nach not­ärzt­li­cher Ver­sor­gung, mit schwe­ren Ver­let­zun­gen ins Salz­kam­mer­gut-Kli­ni­kum Gmun­den ein­ge­lie­fert.

Quel­le: Poli­zei OÖ