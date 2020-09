ASKÖ Bad Goisern – Schachvereinsmeisterschaft fand ihren Abschluss

Die all­jähr­li­che Ver­eins­meis­ter­schaft beginnt immer im Okto­ber und endet Ende Sep­tem­ber. An die­sem Tur­nier­schach betei­lig­ten sich im obi­gen Zeit­raum 20 Teil­neh­mer in zwei Grup­pen.

In der Grup­pe A sieg­te zum 39. Mal in sei­nen 45 Ver­eins­jah­ren Franz Win­ter­au­er vor Nedel­j­ko Mili­novic und Rüdi­ger Rastl. Ger­hard Bich­ler spiel­te dies­mal sein ers­tes Ver­eins­jahr und sieg­te in der B – Grup­pe vor Leo­pold Urstö­ger und Alber­to Mar­quez. Ger­hard Bich­ler steigt somit in die 1. Grup­pe auf, die zwei­te Grup­pe ver­grö­ßern Rai­ner Hill­brand und Alber­to Mar­quez.

Jeder Inter­es­sier­te ist zum Schnup­pern jeden Mitt­woch um 19 Uhr im Hotel Agat­ha­wirt herz­lich ein­ge­la­den. Von Mit­te Okto­ber bis Weih­nach­ten fin­den die Schach­a­ben­de im Gast­hof Post in Au statt.

Kon­takt­per­son: Sek­ti­ons­lei­ter Josef Wall­mann (0664 / 73696841 oder sunk@aon.at)

Foto: pri­vat