Asphaltierungsarbeiten im „Halsgraben“ machen Sperre nötig

Auf der B120 Scharn­stei­ner Stra­ße wer­den im Bereich „Hals­gra­ben“ Asphal­tie­rungs­ar­bei­ten durch­ge­führt. Dafür sind Ende Sep­tem­ber eine Total­sper­re und eine Teil­sper­re not­wen­dig.

Nach den Infor­ma­tio­nen der Bezirks­haupt­mann­schaft Gmun­den kommt es in der Zeit von 21.09. — 25.09.2020 auf der B120 zu fol­gen­den Behin­de­run­gen:

Pha­se 1 — Total­sper­re B120 von 21.9.2020, 20.00 Uhr bis 22.9.2020, 5.00 Uhr

Pha­se 2 — Total­sper­re B120 von 23.9.2020, 5.00 Uhr bis 24.9.2020, 20.00 Uhr

Pha­se 3 — halb­sei­ti­ge Sper­re B120 am 25.9.2020, 5.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Der Fahr­zeug­ver­kehr wird in Pha­se 1 — groß­räu­mig über die L1306 Vorch­dor­fer Lan­des­stra­ße – L536 Pet­ten­ba­cher Lan­des­stra­ße – B120 Scharn­stei­ner Stra­ße bzw. umge­kehrt umge­lei­tet, in Pha­se 2 — klein­räu­mig über die Gemein­de­stra­ße Hals­gra­ben (Fahr­zeu­ge unter 3,5t) und groß­räu­mig über die L 1306 Vorch­dor­fer Lan­des­stra­ße – L536 Pet­ten­ba­cher Lan­des­stra­ße – B120 Scharn­stei­ner Stra­ße bzw. umge­kehrt (Fahr­zeu­ge über 3,5t) umge­lei­tet und in Pha­se 3- auf einem Fahr­strei­fen auf­recht­ge­hal­ten.

Foto: laumat.at