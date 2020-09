Dobringer gewinnt nach Lift-Double auch klassisches Landes-Gold

WLU Fisch­lham schrieb mit acht Lan­des­meis­ter-Titeln Was­ser­ski-Geschich­te

Alle Ach­tung! Zum Sai­son-Abschluss schrieb Lan­des­meis­ter­schafts-Gast­ge­ber WLU Fisch­lham Was­ser­ski-Geschich­te! Erst­mals hol­te ein Klub alle acht Titel. Dabei war The­re­sa Schmid­ber­ger bei den Frau­en unschlag­bar, gewann Sprin­gen, Sla­lom, Trick und Kom­bi­na­ti­ons-Gold. Bei den Her­ren war Dau­er­bren­ner Dani­el Dobrin­ger im Sprin­gen und in der Kom­bi­na­ti­on erfolg­reich! Mar­tin Bau­er gewann Sla­lom-Gold im Ste­chen gegen Peter Ger­ho­fer und Sebas­ti­an Urban hol­te den Trick-Titel.

Schwie­ri­ge Ver­hält­nis­se mit unan­ge­neh­mem Rücken­wind von 10 km/h herrsch­ten in der Königs­dis­zi­plin Sprin­gen: „Die Son­ne stand bereits tief und spie­gel­te sich am Schan­zen­tisch. So konn­te man den rich­ti­gen Absprung kaum timen. Ich hat­te aber Glück, traf die Schan­ze schon im ers­ten Ver­such per­fekt und lan­de­te trotz eines ¾‑Cuts beim Anschleu­dern bei 54 Metern“, freu­te sich Dani­el Dobrin­ger, der danach auf­grund sei­ner immer noch nicht voll intak­ten Wade (Mus­kel­bün­del­riss) auf wei­te­re Flü­ge ver­zich­te­te. Der Vor­sprung auf Sil­ber­me­dail­len­ge­win­ner Mat­thi­as Swo­bo­da reich­te aus, um auch Kom­bi­na­ti­ons-Gold zu gewin­nen. So darf sich der 52-Jäh­ri­ge nach den bei­den Sprung-Gol­de­nen am Lift in Staats- und Lan­des­meis­ter­schaft auch über zwei klas­si­sche Lan­des-Titel freu­en.

Für Span­nung sorg­ten Mar­tin Bau­er und Peter Ger­ho­fer im Sla­lom. Sie gewan­nen das Fina­le ex-aequo: Bau­er setz­te sich erst im Ste­chen gegen den WSZ Salm­see-Läu­fer durch.

Bei den Damen drück­te The­re­sa Schmid­ber­ger den Titel­kämp­fen ihren Stem­pel auf, gewann alle vier Gold­me­dail­len.

