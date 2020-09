Erfolgreiches Wettkampfwochenende für die Athleten des NTS Salzkammergut

Sig­run Klein­rath kürt sich zu Öster­rei­chi­schen Meis­te­rin

Schön lang­sam kehrt so etwas wie Nor­ma­li­tät im nor­di­schen Wett­kampf­ge­sche­hen ein. In Eisenerz/Ramsau und Bischofs­ho­fen wur­den die ÖM im Sprung­lauf und in der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on aus­ge­tra­gen. In Hin­zen­bach bei Efer­ding fand der 1. Bewerb im OÖ. Lan­des­cup statt. Die Ergeb­nis­se der Ath­le­ten des ASVÖ Nor­dicS­ki­team Salz­kam­mer­gut kön­nen sich wahr­lich sehen las­sen.

Sig­run Klein­rath konn­te erst­mals den öster­rei­chi­schen Meis­ter­ti­tel in der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on ins Salz­kam­mer­gut holen. Nach dem 2. Platz im Sprin­gen, war sie auf der Rol­ler­stre­cke wie­der ein­mal eine Klas­se für sich und hol­te den Sieg.

Aber auch die ande­ren Ath­le­ten, die in Ram­sau und Bischofs­ho­fen ange­tre­ten sind, kön­nen mit ihren Leis­tun­gen zufrie­den sein. Vor allem Max Stei­ner gab wie­der ein­mal ein star­kes Lebens­zei­chen von sich. Mit Rang 6 auf der Groß­schan­ze in Bischofs­ho­fen konn­te er sein gro­ßes Poten­ti­al im Bewerb zei­gen. Flo­ri­an Mit­ten­dor­fer erreich­te auf der Nor­mal­schan­ze den 31. Rang. Lis Rau­da­schl beleg­te sowohl auf der Nor­mal­schan­ze als auch auf der Groß­schan­ze Platz 8. Kathi Ell­mau­er wur­de auf der Nor­mal­schan­ze Zwölf­te.

Zeit­gleich fand für die jün­ge­ren Sport­ler des NTS Salz­kam­mer­gut der OÖ. Lan­des­cup in Sprung­lauf und Nor­di­scher Kom­bi­na­ti­on in Hin­zen­bach statt. Die jun­gen Talen­te aus dem Salz­kam­mer­gut konn­ten in allen Alters­klas­sen über­zeu­gen und füh­ren nach dem ers­ten Bewerbs­wo­chen­en­de die Ver­eins­wer­tung sou­ve­rän an.

Bei den Kin­dern K1 sieg­te ein wah­rer New­co­mer, Lorenz Pod­lip­nik, der erst im März zum NTS gekom­men war, sowohl im Sprin­gen als auch in der NK. Flo­rin Kron­ner­wet­ter wur­de in bei­den Bewer­ben Drit­ter.

In der Kin­der­klas­se K2 sieg­te im Sprin­gen Luca Gries­ho­fer. Sei­ne Ver­eins­kol­le­gen teil­ten die wei­te­ren Plät­ze – nur Platz 2 ging an einen ande­ren Ver­ein- unter sich auf. Mit Platz 3 für Simon Steinacher, Platz 4 für Simon Gais­ber­ger, Platz 5 für Adri­an Kron­ner­wet­ter und Platz 6 für den Dop­pel­star­ter Lorenz Pod­lip­nik demons­trier­te das NTS sei­ne Vor­macht­stel­lung in die­ser Alters­klas­se. In der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on schob sich das Lauf­ta­lent Simon Steinacher auf Platz 1 vor Luca Gries­ho­fer.

Bei den Schü­le­rin­nen muss­te sich Eli Deu­bler erst­mals ihrer Lang­zeit­kon­kur­ren­tin aus Hin­zen­bach im Sprin­gen geschla­gen geben. Im anschlie­ßen­den Cross­lauf war sie nicht zu hal­ten und lief vor auf Rang 1. Bei den Schü­lern 1 konn­te Dop­pel­star­ter Luca Gries­ho­fer auch bei den älte­ren Kon­kur­ren­ten das Podest ersprin­gen. Mit Platz 2 für ihn, Platz 4 für Chris­to­pher Kain, Rang 6 für Simon Steinacher, 9 für Simon Gais­ber­ger, Platz 10 für Nico Koll­ler und 11 für Gabri­el Füh­rer prä­sen­tier­te sich das NTS auch in die­ser Klas­se bären­stark. In der Nor­di­schen Kom­bi­na­ti­on über­zeug­te vor allem Chris­to­pher Kain, der sich den Sieg hol­te.

In der Schü­ler­klas­se 2 wur­de Jakob Peer 3. im Sprin­gen. Rapha­el Lip­pert erreich­te Rang 4. In der NK rück­te Rapha­el noch auf Rang 3 vor.

Wei­ter geht es mit dem OÖ. Lan­des­cup am kom­men­den Wochen­en­de mit einer Dop­pel­ver­an­stal­tung (Sams­tag und Sonn­tag) in Bad Ischl — Spar­kas­sen Are­na in Kal­ten­bach.