Ein lau­ter Knall und star­ke Rauch­ent­wick­lung aus einer Tra­fo­sta­ti­on in der Ort­schaft Gschwandt führ­ten am Mitt­woch­abend zu einem Ein­satz der Feu­er­wehr. In Fol­ge kam es zu einem län­ger andau­ern­den Strom­aus­fall im Gemein­de­ge­biet von Bad Goi­sern am Hallstättersee.

Anwohner alarmierten Einsatzkräfte

Am Abend des 25. Juni 2025 bemerk­ten Anwoh­ner ein deut­lich hör­ba­res Knal­len sowie star­ke Rauch­ent­wick­lung aus einer Tra­fo­sta­ti­on im Orts­teil Gschwandt und ver­stän­dig­ten den Feu­er­wehr­not­ruf. Die Ein­satz­kräf­te sperr­ten den Gefah­ren­be­reich ab, posi­tio­nier­ten zwei Atem­schutz­trupps in Bereit­schaft und errich­te­ten eine Löschleitung.

Wasserreserve durch Großtanklöschfahrzeug gesichert

Auf­grund der vor­herr­schen­den Tro­cken­heit wur­de zusätz­lich ein Groß­tank­lösch­fahr­zeug zur Ein­satz­stel­le beor­dert, um eine sta­bi­le Was­ser­ver­sor­gung sicher­zu­stel­len. Neben der Poli­zei waren auch Tech­ni­ker des Strom­ver­sor­gers rasch vor Ort, um den Scha­den zu begut­ach­ten und die Wie­der­her­stel­lung der Strom­ver­sor­gung einzuleiten.

Stromausfall bis in die Nachtstunden

Durch den Brand kam es im gesam­ten Orts­zen­trum und in wei­ten Tei­len des Goi­se­rer Gemein­de­ge­biets zu einem Strom­aus­fall. Wäh­rend eini­ge Teil­be­rei­che im Ver­lauf des Abends wie­der ans Netz genom­men wer­den konn­ten, blieb der Strom im unmit­tel­ba­ren Scha­dens­be­reich bis in die spä­ten Nacht­stun­den unterbrochen.

