Eröffnung des neuen Busterminals in Vöcklabruck

Bus­termi­nal Vöck­la­bruck­bil­detei­ne wich­ti­ge Dreh­schei­be für den Öffent­li­chen Ver­kehr

Das nagel­neue Fahr­gast­zen­trum in der Fer­di­nand Öttl­stra­ße in Vöck­la­bruck er-setzt den in die Jah­re gekom­me­nen Bus­bahn­hof. Das Fahr­gast­zen­trum befin­det sich am Bus­steig B der ins­ge­samt sie­ben Abfahrts­stei­ge und bie­tet den Fahr­gäs­ten Kom­fort, Infor­ma­ti­on und Sicher­heit:

Der War­te­raum und ein Damen sowie Her­ren WC gewähr­leis­ten eine ange­neh­me War­te­zeit bei jedem Wet­ter, die elek­tro­ni­sche Fahr­gast­in­for­ma­ti­on gibt Echt­zeit-Aus­kunft über Ankunft und Abfahrt der Bus­se und eine Video­über­wa­chungs­an­la­ge sorgt für Sicher­heit. Auch Fahr­gäs­te mit Behin­de­rung erhal­ten bes­ten Ser­vice: Das neue Fahr­gast­zen­trum ist bar­rie­re­frei, ist mit einem Leit­sys­tem für seh­be­ein­träch­tig­te Men­schen aus­ge­stat­tet und ver­fügt über eine bar­rie­re­freie Toi­let­te.

Aktu­ell fah­ren 20 Lini­en zum Bus­termi­nal Vöck­la­bruck, das damit die zen­tra­le Dreh­schei­be für den Bus­ver­kehr der Bezirks­haupt­stadt ist. An einem gewöhn­li­chen Schul­tag gibt es dort etwa 375 Abfahr­ten, in einem Jahr sum­miert sich dies auf etwa 100.000 Abfahr­ten von Stadt- und Regio­nal­bus­sen. Das durch­schnitt­li­che täg­li­che Fahr­gast­auf­kom­men von Mon­tag bis Frei­tag betrug im Jahr 2019 etwa 1.600 Per­so­nen. Pro Jahr ist die Öttl-Stra­ße für ca. 420.000 Per­so­nen Aus­gangs- oder Ziel­ort für ihre Fahrt mit dem Öffent­li­chen Ver­kehr.

Im Sep­tem­ber wird­für Fahr­gäs­te, die mit dem Fahr­rad zum Bus­termi­nal­kom­men, noch eine Fahr­rad-Abstell­an­la­ge für 22 Fahr­rä­der errich­tet.

Das Fahr­plan­an­ge­bot am Bus­termi­nal Vöck­la­bruck wird lau­fend erwei­tert. In den Jah­ren 2019 und 2020 ha tder OÖ Ver­kehrs­ver­bund bedeu­ten­de Ver­bes­se­run­gen umge­setzt:

Gemein­sam mit der Len­zing AG wur­den im Jahr 2019 maß­ge­schnei­der­te Fahr­plä­ne­zur bes­se­ren Erreich­bar­keit des wich­ti­gen Indus­trie­stand­or­tes ent­wi­ckelt. Das neue Ange­bot sieht neben den bereits exis­tie­ren­den Fahr-ten zur Wech­sel­schicht erst­mals auch Lösun­gen für die Tages­schicht und Gleit­zeit­vor. So ist die Len­zing AG erst­mals in der Mor­gen­spit­ze von Vöck­la­bruck aus über die Dür­nau­er­reich­bar (Linie 576).

lau­fend die Anschlüs­se zwi­schen Fern­ver­kehrs­zü­gen und Bus­sen am Bahn­hof Vöck­la­bruck (Lini­en 565, 700 und 712). Im ers­ten Quar­tal 2020 konn­te durch zusätz­li­che Fahr­ten der Linie 561 über die Dür­n­au­der Stadt­bus Vöck­la­bruck vom Schü­ler­ver­kehr ent­las­tet wer­den. „Der Aus­bau des Öffent­li­chen Ver­kehrs hat in unse­rem Bun­des­land obers­te Prio­ri­tät. Mit Pro­jek­ten wie dem Bus­termi­nalin Vöck­la­bruck­wird nicht nur der Öffent­li­che Ver­kehr attrak­ti­ver, son­dern die gesam­te Regi­on. Die Stadt Vöck­la­bruck­be­kommt damit die infra­struk­tu­rel­le Aus­stat­tung, die ihr als wich­ti­ger Arbeits-und Wirt­schafts­stand­ort­zu­steht“, zeigt sich Infra­struk­tur­lan­des­rat Gün­ther Stein­kell­ne­rer­freut über den Bau des Bus­termi­nals.

„Vöck­la­bruck ist eine wich­ti­ge Ver­kehrs­dreh­schei­be. Nun hat es ein Fahr­gast­zen­trum bekom­men, das die­ser Bedeu­tung wirk­lich Rech­nung trägt“, freut sich Bür­ger­meis­ter Mag. Her­bert Brun­stei­ner.