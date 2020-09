Knapp 100 Anzeigen bei Schwerpunktkontrollen

Am Wochen­en­de fan­den im Bezirk Gmun­den tags­über Schwer­punkt­kon­trol­len an den belieb­ten Motor­rad­stre­cken auf der Salz­kam­mer­gut Lan­des­stra­ße in Gmun­den, auf der Groß­alm­stra­ße in Neu­kir­chen, sowie im Wei­ßen­bach­tal statt. In knapp 100 Fäl­len wur­de Anzei­ge erstat­tet.

Haupt­au­gen­merk wur­de auf zu lau­te Motor­rä­der, Pkw sowie Aus­puff­an­la­gen gelegt. Wegen zu hohem Lärm­pe­gel muss­ten 25 Anzei­gen erstat­tet und 5 Kenn­zei­chen samt Zulas­sungs­schei­nen abge­nom­men wer­den.

Wegen wei­te­ren Delik­ten wur­den 25 Anzei­gen erstat­tet und 8 Organ­straf­ver­fü­gun­gen aus­ge­stellt. Außer­dem erfolg­ten im Umkreis von Neu­kir­chen und im Wei­ßen­bach­tal Geschwin­dig­keits­kon­trol­len, dabei muss­ten 45 Kraft­fahr­zeug-Len­ker ange­zeigt wer­den, berich­tet die Poli­zei.