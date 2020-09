Schlägerei wegen Mädchen in Vöcklabrucker Disco

Wie die Poli­zei heu­te bekannt gab, kam es am 6. Sep­tem­ber 2020 gegen 0:45 Uhr in einer Dis­ko­thek in Vöck­la­bruck zu einer Schlä­ge­rei zwi­schen drei Män­nern. Grund für die Schlä­ge­rei soll eine Frau gewe­sen sein. Alle drei Män­ner wur­den dabei ver­letzt.

Dabei schlug ein 25-Jäh­ri­ger einem 30-Jäh­ri­gen sowie sei­nem 33-jäh­ri­gen Beglei­ter mit der Faust ins Gesicht. Der geschla­ge­ne 33-jäh­ri­ge Tür­ke nahm dar­auf­hin eine lee­re Glas­fla­sche von der Bar, schlug den Boden ab und ging damit auf den 25-jäh­ri­gen Kon­tra­hen­ten los. Der 30-Jäh­ri­ge konn­te ihn noch davon abhal­ten.

Rau­fe­rei wegen Mäd­chen

Grund für die Schlä­ge­rei dürf­te gewe­sen sein, dass der 33-Jäh­ri­ge die Freun­din des 25-Jäh­ri­gen ange­spro­chen hat. Alle drei Män­ner wur­den ver­letzt. Außer­dem wur­den nach 1 Uhr noch etwa 100 Per­so­nen in, sowie vor der Dis­ko­thek fest­ge­stellt. Die Sperr­stun­den­über­schrei­tung und mög­li­che Ver­stö­ße gegen das Covid-19 Maß­nah­men­ge­set­zes wur­den der Bezirks­haupt­mann­schaft Vöck­la­bruck ange­zeigt, so die Poli­zei.