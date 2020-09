Spängler Cup 2020

Tra­di­tio­nell ist der Späng­ler­cup im Früh­jahr der Segel­sai­son eine der ers­ten Höhe­punk­te für den Segel­nach­wuchs. Lei­der warf die Covid-19-Situa­ti­on die Regat­ta­plä­ne die­ses Jahr alles über den Hau­fen und sorg­te zunächst auf einer Ver­schie­bung der Tra­di­ti­ons­ver­an­stal­tung auf unbe­stimm­te Zeit.

Am Wochen­en­de (5.–6.09.2020) war es nun soweit – 46 Otpi­mis­ten und 21 Zoom­seg­ler- und innen tra­fen sich in St. Gil­gen zu zur mitt­ler­wei­le 36. Auf­la­ge des trad­tonel­len Späng­ler­cups 2020.

Nach kur­zer War­te­pau­se am Sams­tag mach­te Wett­fahrt­lei­ter Jörg Moser ernst und schick­te die Jüngs­ten­seg­ler bei auf­kom­men­der Brunn­wind­ther­mik (2 Bft. mit West­wind-Ten­denz) aufs Was­ser. Nach­dem alle im Start­be­reich ver­sam­melt waren, star­te­ten zunächst die Zoom-Seg­ler mit etwas grö­ße­rer Bahn. Im Anschluss folg­ten die Optis (Opti­mis­ten-Klas­se), die mit jugend­li­chen Über­mut gleich einen Mas­sen­früh­start samt all­ge­mei­nem Rück­ruf hin­leg­ten. Nach Start­ver­schär­fung klapp­te es dann beim zwei­ten Anlauf ohne Pro­ble­me.

Die Segel­be­din­gun­gen waren wie immer schwie­rig, Leicht­wind­ther­mik mit teils über­ra­schen­den Wind­dre­hern trenn­te schnell die „Spreu vom Wei­zen“. Beacht­li­che Abstän­de waren die Fol­ge. Erwar­tungs­ge­mäß konn­ten sich die erfah­re­nen Seg­ler und Favo­ri­ten durch­set­zen und sich schnell an die Spit­ze set­zen.

ZOOM – Öster­rei­chi­sche Meis­ter­schaft — Lau­renz Hasel­ber­ger vom See­ha­mer Segel­club gewinnt sou­ve­rän im ZOOM!

In der Zoom-Klas­se kämpf­ten 21 Jugend­li­che um die Öster­rei­chi­sche und Salz­bur­ger Lan­des­meis­ter­schaft, die sich Salz­bur­ger Lau­renz Hasel­ber­ger vom See­ha­mer Segel­club in sou­ve­rä­ner Wei­se sicher­te. Hasel­ber­ger gewann alle drei Wett­fahr­ten und damit über­le­gen die Zoom-Wer­tung, ÖM Titel und Salz­bur­ger Lan­des­meis­ter­schaft vor dem eben­so makel­los segeln­den Zwei­ten Flo­ri­an Eigen­stuhler (UYC Wolf­gang­see), der jeweils drei­mal dahin­ter auf Platz 2 die Ziel­li­nie kreuz­te. Bron­ze ging an Club­kol­le­gen Matteo Feich­ten­schla­ger (UYCWg) – mit 3–5‑3 eben­falls kla­rer Drit­ter.

In der mit 46 Teil­neh­mer – wie gewohnt – stark besetz­ten Opti­mis­ten­klas­se domi­nier­te der Vor­arl­ber­ger Mit­fa­vo­rit David Roh­de (YC Hard), der mit einer Serie 1–1‑2 über­zeug­te und der Kon­kur­renz kei­ne Chan­ce ließ. Platz 2 ging an Alex­an­der Pru­sa (YC Poders­dorf), knapp vor Phil­ip Schnee­weis (SYC).

Par­al­lel zum Späng­ler-Cup 2020 tra­fen sich auf einer wei­te­ren Regat­ta­bahn die Jüngs­ten-Seg­ler in der Opti­mis­ten-Klas­se, die im Rah­men des “Popeye-Races” ers­te bzw. wei­te­re Regat­taer­fah­rung sam­meln konn­ten. Auch hier waren respek­ta­ble 19 Jung­seg­le­rin­nen und ‑seg­ler am Start. Ganz aus­ge­zeich­net für den cool segeln­den Kasi­mir Lüt­gen­dorf, der die 4 Wett­fahr­ten mit 2–2‑1–2 äußerst kon­stant absol­vier­te und die Serie mit einem Gesamt­score von 5 Punk­ten klar gewann. Felix Werr auf Platz 2 und Tim Voith auf Drei kom­plet­tier­ten den Drei­fach-Sieg für den UYC Wolf­gang­see.

