Der SV Gmund­ner Milch freut sich außer­or­dent­lich, die Ver­pflich­tung von Andre­as Heraf als neu­en Chef­trai­ner der Kampf­mann­schaft bekannt­ge­ben zu dür­fen. Der 57-jäh­ri­ge Wie­ner ist auf­grund sei­ner lang­jäh­ri­gen Pro­fi­kar­rie­re wohl jedem öster­rei­chi­schen Fuß­ball­fan ein Begriff und wird mit Beginn der Som­mer­vor­be­rei­tung die Geschi­cke unse­rer Blau-Wei­ßen leiten.

Mit Heraf gewinnt der SV Gmund­ner Milch einen erfah­re­nen Fuß­ball­fach­mann, der sowohl natio­nal als auch inter­na­tio­nal für Furo­re gesorgt hat­te. Die Rapid-Legen­de fei­er­te mit den Grün-Wei­ßen drei Meis­ter­ti­tel sowie zwei Cup­sie­ge und stand mit den Hüt­tel­dor­fern 1996 im Euro­pa­cup-Fina­le. Neben einem wei­te­ren Cup­sieg mit dem FC Kärn­ten und Sta­tio­nen ua. in Salz­burg und Han­no­ver, absol­vier­te Heraf elf Spie­le im Tri­kot des ÖFB Nationalteams.

Auch als Trai­ner blickt Andre­as Heraf auf eine lan­ge erfolg­rei­che Kar­rie­re mit zahl­rei­chen Erfol­gen auf Ver­eins­ebe­ne (Auf­stie­ge, Klas­sen­er­hal­te) zurück. Her­aus­ra­gend ist sicher sei­ne Erfah­rung aus neun Jah­ren als Nach­wuchs­team­chef diver­ser Alters­klas­sen sowie als ÖFB-Ver­ant­wort­li­cher für Nach­wuchs­för­de­rung und Akademien.

Prä­si­dent Ger­hard Riedl zeigt sich erfreut: „Mit Andre­as Heraf konn­ten wir einen aus­ge­wie­se­nen Fach­mann mit gro­ßem Know-how für die Schlüs­sel­po­si­ti­on des Chef­trai­ners gewin­nen. Dass sich so einer Per­sön­lich­keit bereit­erklärt, das Trai­ner­amt trotz des Abstiegs in die Lan­des­li­ga West zu über­neh­men, ist eine Aus­zeich­nung für die Arbeit unse­res Ver­eins und die Infra­struk­tur in der Sport­stadt Gmun­den. Wir sind über­zeugt, dass Andi Heraf unse­rem Ver­ein neue Impul­se geben wird und ins­be­son­de­re unse­re höchst erfolg­rei­che Nach­wuchs­ab­tei­lung von sei­ner Erfah­rung als Talen­te­för­de­rer enorm pro­fi­tie­ren wird.“

Sport­chef Chris­toph Brum­may­er fügt hin­zu: „Vor drei Wochen bin ich bei unse­rem Aus­wärts­spiel in Mond­see erst­mals mit Andi Heraf ins Gespräch gekom­men. In den fol­gen­den Tagen hat sich der Kon­takt inten­si­viert, wir haben und näher ken­nen­ge­lernt und oft tele­fo­niert, nach­dem ich als Inte­rims­trai­ner über­nom­men habe. Er ist ein posi­tiv Fuß­ball­ver­rück­ter wie wir und mich hat vom ers­ten Augen­blick sei­ne mensch­li­che und boden­stän­di­ge Art impo­niert, uns trotz sei­ner außer­or­dent­li­chen Vita auf Augen­hö­he zu begeg­nen. Beson­ders beein­druckt hat mich, dass er sich so inten­siv mit dem SV Gmund­ner Milch beschäf­tigt hat und bereits gut über unse­re Spie­ler — ins­be­son­de­re unse­re jun­gen Talen­te — infor­miert ist. Er ist ein rie­si­ger Gewinn für Gmun­den und unse­ren Ver­ein und ich bin über­zeugt, dass uns Andi wie­der in die Erfolgs­spur brin­gen wird.“

Herz­lich Will­kom­men in der Traun­see­stadt, Andi Heraf!