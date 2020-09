Übung mit neuem Rettungsgerät

Die Was­ser­ret­tung Laa­kir­chen hielt am Sams­tag den 19.09. bei herr­li­chem Spät­som­mer­wet­ter eine Übung mit ihrem neu­es­ten Ret­tungs­ge­rät — einer Ret­tungs­tra­ge Rol­lUP RL1000 — ab. Die­se Tra­ge zeich­net sich durch ihre leich­te Bau­art aus und kann zudem ganz ein­fach zusam­men­ge­rollt in einem See­sack trans­por­tiert wer­den.

Am Rücken getra­gen, kann sie somit platz­spa­rend und ein­fach in das Wild- und Fließ­was­ser­ein­satz­ge­biet der Orts­stel­le an die Traun mit­ge­nom­men wer­den.

Sogar das Aus­flie­gen eines Pati­en­ten mit einem Heli­ko­pter ist mit die­ser Tra­ge mög­lich, soll­te das die Situa­ti­on erfor­dern.

Die­se Anschaf­fung wur­de uns durch eine Spen­de der Ener­gie AG Ober­ös­ter­reich, bei der wir uns an die­ser Stel­le sehr herz­lich bedan­ken, ermög­licht.

Die Ret­tung Ver­un­fall­ter im Fließ­was­ser der Traun oder ande­rer Pati­en­ten in die­sem Bereich wird somit ein gutes Stück leich­ter, da die Fließ- und Wild­was­ser­ret­ter der ÖWR Laa­kir­chen jetzt ein opti­mal für ihren Ein­satz­zweck pas­sen­des und moder­nes Gerät mit­füh­ren kön­nen.

Foto: Öster­rei­chi­sche Was­ser­ret­tung Lan­des­ver­band OÖ