Zwei Biker bei Unfall im Weißenbachtal getötet

Zwei Todes­op­fer hat Sams­tag­nach­mit­tag ein schwe­rer Motor­rad­un­fall auf Wei­ßen­ba­cher Stra­ße in Bad Ischl gefor­dert.

Ein 53-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den fuhr am 12. Sep­tem­ber 2020 um 13:20 Uhr mit sei­nem Motor­rad in Mit­ter­wei­ßen­bach auf der B 153 Rich­tung Atter­see. Auf dem Sozi­us saß sei­ne gleich­alt­ri­ge Gat­tin. In die­sem Bereich befin­det sich eine leich­te Links­kur­ve. Wei­ters führt die B 153 in die­sen Bereich über eine Brü­cke über den Stein­bach (Ram­pe 600). Aus noch unge­klär­ter Ursa­che kam der 53-Jäh­ri­ge auf das Stra­ßen­ban­kett.

In wei­ter Fol­ge wur­de das Motor­rad über den Stein­bach geschleu­dert und prall­te am gegen­über­lie­gen­den Ufer des Baches gegen den dor­ti­gen Fel­sen. Der Len­ker stürz­te vom Motor­rad auf den neben dem Bach lie­gen­den Steig. Die Mit­fah­re­rin stürz­te eben­falls vom Motor­rad und kam am Stra­ßen­ban­kett zu lie­gen. Bei­de Unfall­be­tei­lig­ten ver­star­ben noch am Unfall­ort. Der Tod wur­de von der behan­deln­den Not­ärz­tin um 13:35 Uhr fest­ge­stellt, berich­tet die Poli­zei.

Motor­rad ging in Flam­men auf

“Das Motor­rad fing sofort Feu­er und setz­te dane­ben ste­hen­de Büsche in Brand. Der Len­ker und sein Mit­fah­rer wur­den dabei vom KFZ geschleu­dert. Der Not­arzt konn­te nur mehr den Tod Bei­der fest­stel­len. Die her­bei­ge­ru­fe­nen Kame­ra­den lösch­ten den Flur­brand und bar­gen das Kraft­fahr­rad mit dem Kran vom schwe­ren Rüst­fahr­zeug”, so die Feu­er­wehr.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lau­ber & FF Bad Ischl