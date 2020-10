Altmünster erweitert Kanalnetz im Ortsteil Winkl

Mit einem Inves­ti­ti­ons­vo­lu­men von 1,3 Mio.€ soll der Neu­kirch­ner Orts­teil Winkl an die Kana­li­sa­ti­on ange­schlos­sen, sowie die mehr als 50 Jah­re alte Was­ser­lei­tung erneu­ert wer­den.

SPÖ, FPÖ und Grü­ne brin­gen lang geplan­tes Pro­jekt auf Schie­ne

Ursprüng­lich sei den Anrai­nern, laut SPÖ, der Bau­be­ginn schon vor mehr als 10 Jah­ren in Aus­sicht gestellt wor­den. Alle büro­kra­ti­schen Hür­den waren über­wun­den, in der letz­ten Gemein­de­rats­sit­zung soll­te der Beschluss zur Ver­ga­be an die Best­bie­ter­fir­ma gefasst wer­den, jedoch hat­te der Gemein­de­rat die Rech­nung ohne den COVID-19-Virus gemacht: Auf­grund der aktu­ell ange­spann­ten Finanz­la­ge soll­te der Kanal­bau vor­be­halt­lich eines posi­ti­ven Rech­nungs­ab­schlus­ses 2020 beschlos­sen wer­den. Somit kön­ne man im schlimms­ten Fall noch die Not­brem­se zie­hen.

Die ÖVP soll die Emp­feh­lung der Finanz­ab­tei­lung igno­riert und mit einem Gegen­an­trag auf den Bau­be­ginn um jeden Preis beharrt haben. Die drei ande­ren Par­tei­en folg­ten jedoch der Emp­feh­lung der Finanz­ab­tei­lung. Die­se hat mitt­ler­wei­le grü­nes Licht gege­ben, sodass die Bau­ar­bei­ten bereits Anfang Novem­ber star­ten kön­nen.

„Ansons­ten ist die ÖVP immer auf spar­sa­mes Inves­tie­ren bedacht, wie bei­spiels­wei­se beim Umbau des ‚Schle­cker­hau­ses‘, und plötz­lich kann’s nicht schnell genug gehen, kos­te es was es wol­le!“, zeigt sich Bau­aus­schuss­ob­mann Klaus Mit­ter­ho­fer (FPÖ) über das Ver­hal­ten der ÖVP-Frak­ti­on ver­wun­dert.

Bericht & Foto- und Bild­recht: F. Feicht­in­ger