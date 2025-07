Gro­ße Freu­de herrscht in Eben­see über die Wie­der­eröff­nung des „Wein & Fein“-Lokals in der Markt­gas­se 24. Nach zwei Jah­ren Pau­se erstrahlt das Lokal in neu­em Glanz und bringt mit Päch­ter Frank Gneissl neu­en Wind in den his­to­ri­schen Eben­seer Ortsteil.

Der gelern­te Kon­di­tor­meis­ter hat sein gas­tro­no­mi­sches Wis­sen und Kön­nen in eini­gen Top-Betrie­ben des Salz­kam­mer­guts erwei­tert, bevor er in den Sozi­al­be­reich wech­sel­te. Als Fach­so­zi­al­ar­bei­ter mit Schwer­punkt Alten­ar­beit war Gneissl im ört­li­chen Bezirks­se­nio­ren­heim sehr beliebt und der Abschied fiel nicht leicht. Nun ist er aber wie­der zu sei­nem ursprüng­li­chen Beruf zurück­ge­kehrt, und er erfüll­te sich mit der Über­nah­me des Lokals einen lang­jäh­ri­gen Traum. Auch hier kann er sei­ne drei per­sön­li­chen Grund­sät­ze aus­le­ben: Respekt, Wert­schät­zung und Empathie.

Ver­päch­ter und Gas­tro­nom Lul­zim Fej­zul­lahi freut sich, das Lokal in guten Hän­den zu wis­sen. Der Relaunch ist geglückt und das Lokal ist ein ech­ter Hin­gu­cker gewor­den, so die ers­ten Reak­tio­nen. Die Gäs­te des wie­der­eröff­ne­ten „Wein & Fein“ erwar­tet neben selbst­ge­mach­ten Süß­spei­sen und Kaf­fee­va­ria­tio­nen u. a. fei­ne Käse- und Wurst­plat­ten mit haus­ge­mach­tem Kräu­ter­zu­pf­brot. Ori­gi­nel­le Cock­tails und erle­se­ne Wei­ne run­den das Ange­bot ab.

Geöff­net hat Frank Gneissl das Lokal von 14:30 Uhr bis 22:00 Uhr. Ruhe­ta­ge sind Mitt­woch und Don­ners­tag. Infos: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009347157831