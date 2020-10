Mann schleifte Freundin über Laakirchner Ortsplatz

Wil­de Sze­nen ereig­ne­ten sich am Frei­tag in Laa­kir­chen. Ein 50-Jäh­ri­ger soll sei­ne Freun­din im Streit über den gan­zen Orts­platz geschleift haben. Der Mann habe außer­dem damit gedroht, ihre Kat­ze zu töten.

Am 9. Okto­ber 2020 gegen 22:45 Uhr gerie­ten ein 50-Jäh­ri­ger und sei­ne 19-jäh­ri­ge Lebens­ge­fähr­tin in Laa­kir­chen vor einem Lokal in Streit. Des­halb ergriff er sie am Ober­arm und schleif­te sie über den Orts­platz bis zu einem ande­ren Lokal. Dort droh­te er, sie sol­le mit ihm mit­kom­men, sonst wür­de er ihre Kat­ze umbrin­gen.

Die Kat­ze hat­te der Mann bereits im Auto mit. Wäh­rend des Streits konn­te die 19-Jäh­ri­ge ihrem Part­ner den Fahr­zeug­schlüs­sel abneh­men und die Poli­zei ver­stän­di­gen. Dar­auf­hin begab er sich zu sei­nem Pkw zurück, schlug mit einem Stein die hin­te­re Schei­be ein und ver­letz­te sich dabei.

Mit dem Reser­ve­schlüs­sel im Pkw fuhr der Mann dann in die Nähe sei­ner Woh­nung. Beim Ein­tref­fen der Poli­zei war der Mann wenig koope­ra­tiv und aggres­siv. Er wur­de zuneh­mend aggres­si­ver und soll auf einen Poli­zis­ten los­ge­gan­gen sein und ver­such­te, auf ihn ein­zu­schla­gen. Der Angrei­fer wur­de fest­ge­nom­men.

Part­ne­rin zuvor schon Dau­men gebro­chen

Durch die Ein­ver­nah­me sei­ner Part­ne­rin wur­de bekannt, dass er ihr zurück­lie­gend am 4. Okto­ber 2020 den Dau­men gebro­chen haben soll. Der Beschul­dig­te behaup­te­te gegen­über den Beam­ten, er sei von fünf Aus­län­dern ver­letzt wor­den. Dies konn­te jedoch anhand der Spu­ren­la­ge beim und im Pkw und anhand einer Zeu­gen­aus­sa­ge ent­kräf­tet wer­den.

Die Staats­an­walt­schaft Wels ord­ne­te die Ein­lie­fe­rung in die Jus­tiz­an­stalt an und stell­te einen Antrag auf Unter­su­chungs­haft. Der 50-Jäh­ri­ge ohne Lenk­be­rech­ti­gung wird zusätz­lich bei der Bezirks­haupt­mann­schaft ange­zeigt, berich­tet die Poli­zei.