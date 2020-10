MTB-Marathon-Staatsmeisterschaft in Bad Goisern

Sabi­ne Som­mer und Alban Laka­ta holen die Titel

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de fan­den in Bad Goi­sern am Hall­stät­ter­see die Öster­rei­chi­schen Moun­tain­bike-Mara­thon­meis­ter­schaf­ten statt.

Die Tage vor den MTB-Meis­ter­schaf­ten stell­ten die Orga­ni­sa­to­ren gehö­rig auf die Pro­be, da auf dem Rasch­berg auf 1400 See­hö­he zwei Tage vor dem Ren­nen 40 cm Neu­schnee lagen. Da die Wet­ter­pro­gno­se nicht erwar­ten ließ, dass sich die Situa­ti­on bis zum Renn­tag ändert, wur­de der Bereich um den Rasch­berg und die Hüt­ten­eckalm kurz­fris­tig aus der Stre­cken­füh­rung her­aus­ge­nom­men. Statt­des­sen hat­ten die Eli­te­fah­rer eine 2. Run­de im Wei­ßen­bach­tal zu absol­vie­ren. Trotz der Ände­rung waren die Ath­le­ten von der selek­ti­ven Stre­cke begeis­tert und freu­ten sich, dass in die­sem für Ver­an­stal­ter und Ath­le­ten glei­cher­ma­ßen schwie­ri­gen Jahr doch noch eine Staats­meis­ter­schaft aus­ge­tra­gen wer­den konn­te.

Öster­rei­chi­sche MTB-Mara­thon­meis­ter: Sabi­ne Som­mer (OÖ) und Alban Laka­ta (Tirol)

Bei den Her­ren holt sich der 3‑fache Mara­thon-Welt­meis­ter Alban Laka­ta aus Ost­ti­rol den Staats­meis­ter­ti­tel. Den 2. Rang belegt der Vor­arl­ber­ger Dani­el Geis­may­er vor dem Tiro­ler Dani­el Feder­spiel. Fabi­an Cos­ta (Tirol) holt sich im Sprint und mit einer Sekun­de Vor­sprung gegen den Stei­rer Manu­el Pliem den „undank­ba­ren“ 4. Rang. Bei den Damen ist das Sie­ger­po­dest in ober­ös­ter­rei­chi­scher Hand. Es siegt Sabi­ne Som­mer vor Bar­ba­ra May­er und Karo­li­ne Neu­mül­ler. Alle Ergeb­nis­se zur Moun­tain­bike-Staats­meis­ter­schaft und dem aus­ge­tra­ge­nen MTB-Mara­thon unter www.salzkammergut-trophy.at

Salz­kam­mer­gut Tro­phy Indi­vi­du­ell noch bis zum 31. Okto­ber

Als Ersatz für die eigent­li­che Salz­kam­mer­gut Tro­phy läuft noch bis Ende Okto­ber die „Salz­kam­mer­gut Tro­phy Indi­vi­du­ell“. Dabei kann man sich in den Anstie­gen mit Freun­den mes­sen oder online mit ande­ren Teil­neh­mern ver­glei­chen. In den Abschnit­ten ohne Zeit­mes­sung kann man Pau­sen ein­le­gen, in den zahl­rei­chen Hüt­ten ein­keh­ren oder ein­fach die land­schaft­li­chen Höhe­punk­te genie­ßen.

Halb­ma­ra­thon „Tro­phy goes Kai­ser­lauf“ am 24. Okto­ber mit Erin­ne­rungs­me­dail­len

Auch ver­schie­de­ne Lauf­stre­cken wer­den in die­sem Jahr bei der Salz­kam­mer­gut Tro­phy ange­bo­ten, wobei am 24. Okto­ber ein Halb­ma­ra­thon unter dem Mot­to „Tro­phy goes Kai­ser­lauf“ von Bad Ischl nach Bad Goi­sern (Start 10 Uhr Sis­sy­park) statt­fin­det. Zwei Labe­stel­len mit Was­ser und Power­Bar-Isoac­ti­ve ste­hen den Läu­fern ent­lang der Stre­cke zur Ver­fü­gung. Dazu war­ten auf alle Teil­neh­mer Erin­ne­rungs­me­dail­len.

Alle Infos und Anmel­dung zu den Lauf­be­wer­ben unter www.trophy.at/lauf.