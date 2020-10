In Gmun­den wur­de ein neu­er win­ter­fes­ter Stand­ort für den Coro­na-Dri­ve-In am Park­platz der Gmund­ner Sport­hal­le ein­ge­rich­tet.

Die Gemein­de stellt den Grund zur Ver­fü­gung und der Wirt­schafts­hof wickel­te den Auf­bau des Con­tai­ners ab. “Eine erhöh­te Anzahl an Tes­tun­gen stellt eine wesent­li­che Säu­le in der Bekämp­fung von COVID-19 dar,” so Bür­ger­meis­ter Krapf.