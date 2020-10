Operettenkonzert in Bad Ischl

Sams­tag 24. Okto­ber, 19.3o Uhr

Ope­ret­ten­kon­zert anläss­lich des 15o. Geburts­jah­res von Franz Lehár und Oscar Straus

Mit­glie­der des Kur­or­ches­ters Bad Ischl unter der Lei­tung von Wal­ter Erla

Solis­tin: Kat­rin Fuchs ( Sopran)

Ein­tritt frei­wil­li­ge Spen­de

Beschränk­te Sitz­plät­ze, Abstand hal­ten, Mas­ken­pflicht

Um die bei­den Jah­res­re­gen­ten noch gebüh­rend zu fei­ern bie­tet das Kon­zert am 24. Okto­ber den pas­sen­den Rah­men. Bekann­tes und Unbe­kann­tes der bei­den Kom­po­nis­ten gibt es an die­sem Abend zu hören und ent­führt den Zuhö­rer in die Welt der Sil­ber­nen Ope­ret­te. Als klei­ne Über­ra­schung kommt auch Lud­wig v. Beet­ho­ven noch zu sei­nem 250 Geburts­jahr zu Ehren. Erle­ben Sie einen genuss­vol­len Abend im Muse­um.