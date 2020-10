Sturmschäden in Mitterweissenbach und Bad Ischl

Der star­ke Föhn­sturm der letz­ten Tage lies auch Bad Ischl nicht ver­schont. Meh­re­re Bäu­me blo­ckier­ten die Stra­ße. Ein Ast stürz­te auf ein Haus­dach und ein Auto.

Es waren jeweils meh­re­re Bäu­me, die die Stra­ße blo­ckier­ten, zu ent­fer­nen. Mit Hil­fe eines Rad­la­ders und eines Trak­tors mit Seil­win­de von zwei unse­rer Kame­ra­den konn­ten wei­te­re beschä­dig­te Bäu­me gesi­chert, gefällt und ent­fernt wer­den.

Dis­zi­plin­lo­se Auto­fah­rer

Eine geplan­te Umlei­tung über die Sat­tel­au­stra­ße wur­de durch Dis­zi­plin­lo­sig­keit der Auto­fah­rer blo­ckiert. Somit muss­ten die im Stau ste­hen­den Auto­fah­rer die Sper­re abwar­ten. Die B145 war für die Dau­er der Ein­sät­ze zur Gän­ze gesperrt.

Von der FF Mit­ter­weis­sen­bach waren bei den bei­den Ein­sät­zen 23 Ein­satz­kräf­te mit zwei Fahr­zeu­gen im Ein­satz. Wei­ters waren die Poli­zei­in­spek­ti­on Bad Ischl und die Stra­ßen­meis­te­rei vor Ort.

Ast stürzt auf Dach und Auto am Kal­va­ri­en­berg

Am Isch­ler Kal­va­ri­en­berg brach am Sams­tag­nach­mit­tag ein gro­ßer Ast ab und stürz­te auf ein Gebäu­de und ein dane­ben ste­hen­des Fahr­zeug, was einen Ein­satz für den zwei­ten Bereit­schafts­zug der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl bedeu­te­te.

Meh­re­re Motor­sä­gen im Ein­satz

Sofort wur­de zum Ein­satz­ort aus­ge­rückt. Unter zu Hil­fe­nah­me meh­re­rer Moto­sä­gen wur­de der Ast zer­teilt und konn­te so vom Gebäu­de und dem Auto ent­fernt wer­den. Am Gebäu­de sowie am PKW ent­stan­den erheb­li­che Schä­den.

Nach kur­zer Zeit konn­te wie­der ins Zeug­haus ein­ge­rückt wer­den. Vor Ort waren neben dem zwei­ten Bereit­schafts­zug auch die Poli­zei Bad Ischl, sowie meh­re­re Mit­ar­bei­ter der Stadt­ge­mein­de.

Quel­le: Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Bad Ischl & FF Mit­ter­weis­sen­bach