Kaufen Sie regional und unterstützen Sie die heimische Wirtschaft

Online Lie­fer­ser­vice www.lieferserviceregional.at

Um die regio­na­le Wirt­schaft in her­aus­for­dern­den Zei­ten wie die­sen zu unter­stüt­zen, wur­de im Früh­jahr die Online-Platt­form „Lie­fer­ser­vice regio­nal“ ins Leben geru­fen. Gera­de im Novem­ber kön­nen Gäs­te Restau­rants und Wirts­häu­ser nicht besu­chen. Daher bie­ten zahl­rei­che Wir­te ein beson­de­res Lie­fer- und Abhol­ser­vice an. Bestel­len Sie bequem von zu Hau­se. Holen Sie die Spei­sen und Pro­duk­te ab oder las­sen Sie es sich bequem lie­fern. Die Pro­dukt­pa­let­te ist breit gefä­chert, von lecke­ren Mit­tags­me­nüs über Mode, Blu­men,… ist für jeden was dabei.

Der erneu­te Lock­down stellt vie­le Unter­neh­men vor wei­te­re Her­aus­for­de­run­gen. Mit der Online-Platt­form www.lieferserviceregional.at/gmunden kön­nen wir gemein­sam eine siche­re Ver­sor­gung garan­tie­ren. „Durch die Schlie­ßung der Gas­tro­no­mie und den Absa­gen der Weih­nachts­fei­ern,… ist es vor allem für die­se Bran­che nicht leicht. Wir kön­nen unse­re Nah­ver­sor­ger und unser Stamm­lo­kal unter­stüt­zen, indem wir das Lie­fer- bzw. Abhol­ser­vice nut­zen und uns die Köst­lich­kei­ten zu Hau­se schme­cken las­sen“ so Bezirks­wir­te­spre­che­rin Eva Pöll-Bar­n­ert.

„Der Inter­na­tio­na­le Online-Han­del boomt, sichert aber kei­nes­falls unse­re Arbeits­plät­ze und die Steu­er­ein­nah­men unse­res Lan­des. Ideen für Weih­nachts­ge­schen­ke fin­den Sie bestimmt auch auf der Lie­fer­ser­vice Platt­form. Oder schen­ken Sie Gut­schei­ne der hei­mi­schen Unter­neh­men,“ freut sich Bezirks­stel­len­ob­mann Mar­tin Ettin­ger.

WKO-Bezirks­stel­len­lei­ter Robert Ober­frank ermun­tert Betrie­be, sich zu mel­den: „Die Lis­te der lie­fern­den Unter­neh­men wird lau­fend erwei­tert. Wir freu­en uns über jedes Unter­neh­men, wel­ches auf die­ser Platt­form sei­ne Pro­duk­te anbie­tet.“

Haben Sie Inter­es­se? Mel­den Sie sich gleich per Mail (gmunden@wkooe.at) an um in die Lis­te auf­ge­nom­men zu wer­den.

Foto: www.friedrichscheichl.com