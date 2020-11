Laakirchen erneut als „Junge Gemeinde“ ausgezeichnet

Bereits zum drit­ten Mal wur­de die Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen mit dem Qua­li­täts­zer­ti­fi­kat „Jun­ge Gemein­de“ von Lan­des­haupt­mann Mag. Tho­mas Stel­zer aus­ge­zeich­net. Dass die Ver­lei­hung dies­mal coro­nabe­dingt nicht per­sön­lich über­ge­ben wer­den konn­te, tat der Freu­de kei­nen Abbruch. „Die Aus­zeich­nung ist eine Aner­ken­nung unse­rer jah­re­lan­gen akti­ven und enga­gier­ten Jugend­ar­beit. Die Jugend ist unse­re Zukunft – mit unse­ren Pro­jek­ten sen­si­bi­li­sie­ren wir die Jugend­li­chen für das gesell­schaft­li­che Leben und erhö­hen die Tole­ranz zwi­schen den Genera­tio­nen“, so Georg Bren­da, der Lei­ter der Abtei­lung für Kul­tur und Genera­tio­nen.

Auch die für die Aus­zeich­nung vor­aus­ge­setz­ten Akti­vi­tä­ten in den Berei­chen Struk­tur, Aktio­nen, Par­ti­zi­pa­ti­on, Öffent­lich­keits­ar­beit und Raum­be­reit­stel­lung wer­den in allen Punk­ten erfüllt. „Wir möch­ten die Jugend­li­chen zum Mit­ge­stal­ten in unse­rer Gemein­de ani­mie­ren und ihnen das Gefühl geben, dass sie ein wich­ti­ger Teil unse­rer Gesell­schaft sind. Auch in den vie­len Ver­ei­nen wird ein wich­ti­ger Bei­trag in der Jugend­ar­beit geleis­tet“, so der Obmann des Fami­li­en- und Jugend­aus­schus­ses Peter Lett­ner. Neben der akti­ven Jugend­be­tei­li­gung hat die Gemein­de auch infra­struk­tu­rell für die jun­gen Gemein­de­bür­ger so eini­ges zu bie­ten.

Das „Laakys“-Jugendzentrum und zahl­rei­che öffent­lich zugäng­li­che Sport- und Frei­zeit­stät­ten wie der Fun­court, Skate- und Fun­park usw. sind belieb­te Treff­punk­te für Laa­kir­chens nächs­te Genera­ti­on. „Es ist uns wich­tig, Raum für die Jugend zu schaf­fen. Hier kön­nen sie sich frei bewe­gen, unter­ein­an­der aus­tau­schen und so ihre sozia­le Kom­pe­tenz wei­ter­ent­wi­ckeln“, so Anna Püh­rin­ger BA, Sach­be­ar­bei­te­rin für Jugend­a­gen­den.

Foto: pri­vat