Sanierung der Kaltenbachquelle sichert Altmünsters Wasserversorgung nachhaltig

Die Kal­ten­bach­quel­le, die die Bewoh­ner Neu­kir­chens, des Gras­bergs und des Gmund­ner­bergs mit Was­ser ver­sorgt, wird nach 50-jäh­ri­ger Benüt­zung saniert. Auf­grund jahr­zehn­te­lan­ger Nut­zung besteht unmit­tel­ba­rer Sanie­rungs­be­darf. Die Kos­ten für das Gesamt­pro­jekt belau­fen sich auf rund 200.000 Euro.

Die Kal­ten­bach­quel­le wur­de im Jahr 1967 von den Bun­des­fors­ten erwor­ben, um die Was­ser­ver­sor­gung der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter zu sichern. Nach der was­ser­recht­li­chen Prü­fung, wur­de die Quel­le 1970 final in Betrieb genom­men. Nun ergibt sich nach jahr­zehn­te­lan­ger Nut­zung ein unmit­tel­ba­rer Sanie­rungs­be­darf. „Die Quel­le wird auch in Zukunft die Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter mit Was­ser ver­sor­gen, dafür muss die­se aber auf den neus­ten Stand der Tech­nik gebracht wer­den“, erklärt Alt­müns­ters Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger.

Neben der Neu­fas­sung der Quel­le und dem Neu­bau eines Quell­sam­mel­schach­tes mit Sand­fang, wird auch eine per­ma­nen­te Was­ser­qua­li­täts­über­wa­chung nach heu­ti­gem Stan­dard errich­tet. „Zum Erhalt der Quell­nut­zung sind die­se Ver­bes­se­rungs­maß­nah­men unbe­dingt not­wen­dig“, erklärt Was­ser­meis­ter Josef Mit­ten­dor­fer. Die Kos­ten für die­ses Pro­jekt belau­fen sich auf rund 200.000 Euro.

Für die Dau­er der Bau­zeit erhal­ten die Bürger/innen in Neu­kir­chen, am Gras­berg sowie am Gmund­ner­berg Was­ser aus dem Brun­nen Viech­tau. Die Arbei­ten wer­den mit Mit­te Dezem­ber abge­schlos­sen sein.

Foto und Bild­recht: Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter