Böller sorgen für Flurbrand in Bad Ischl: Polizei sucht Zeugen

Am 8. Dezem­ber 2020 um 14:20 Uhr war­fen drei noch Unbe­kann­te zwei Böl­ler auf eine Böschung in der Nähe eines Senio­ren­hei­mes in Bad Ischl. Dadurch ent­zün­de­te sich der Boden und etwa 150 Qua­drat­me­ter fin­gen Feu­er. Die Poli­zei sucht nun nach Zeu­gen des Vor­falls.

Ein 55-jäh­ri­ger Pfle­ger konn­te die Unbe­kann­ten beob­ach­ten und rief die Poli­zei. Durch das rasche Ein­schrei­ten der Feu­er­weh­ren konn­te ein Brand­ereig­nis in grö­ße­rem Aus­maß ver­hin­dert wer­den. Eine sofort ein­ge­lei­te­te Fahn­dung nach den flüch­ten­den Tätern blieb erfolg­los.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bad Ischl unter der Tele­fon­num­mer 059 133 4103 in Ver­bin­dung zu set­zen.