Charity-Eisschwimmen im ganzen Salzkammergut

“Eisi­ge Tem­pe­ra­tu­ren im Was­ser, aber warm ums Herz!”

Mit Unter­stüt­zung durch etli­che Wirt­schafts­be­trie­be aus der Regi­on und dem Kiwa­nis­club Bad Ischl konn­ten im Zuge des Cha­ri­ty-Eis­schwim­men € 1.850,- an die NABE Bad Goi­sern über­ge­ben wer­den.

„Wir sind über­wäl­tigt und glück­lich der Nach­mit­tags­be­treu­ung (NABE) Bad Goi­sern zu Weih­nach­ten so ein Geschenk machen zu kön­nen!“ war Bern­hard Höll, Obmann des Salz­kam­mer­gut Schwimm­sport Ver­eins (SSV), selbst ob des Betra­ges gerührt. Kurz vor den Weih­nachts­fei­er­ta­gen konn­te er gemein­sam mit dem Kiwans­clubs Bad Ischl, die die­se Akti­on tat­kräf­tig unter­stütz­ten, einen Scheck in der Höhe von € 1850,- über­ge­ben.

17 „käl­te-resis­ten­te“ Schwim­mer war­fen sich in die Flu­ten.

Die Freu­de — aber auch die Betei­li­gung — beim Cha­ri­ty Schwim­men im Salz­kam­mer­gut war groß. Ins­ge­samt 17 Schwim­me­rin­nen und Schwim­mer stie­gen teil­wei­se mit, aber auch ohne Neo­pren-Anzug, in die küh­len Salz­kam­mer­gut-Seen. Gemein­sam erschwom­men sie zusam­men 7.510 Meter.

Der Salz­kam­mer­gut Schwimm Sport Ver­ein konn­te für die­se Akti­on aber auch zahl­rei­che Unter­stüt­zer aus der hei­mi­schen Wirt­schaft begeis­tern.

Der Dank geht hier allen vor­an an den Schwimm­spe­zi, an das Wohn­stu­dio Bra­der, Auto­haus Zeil­ner, Elek­tro Kain, Uni­qa Ver­si­che­run­gen, Wer­be­tech­nik Pilz, Feri­en­re­gi­on Dach­stein Salz­kam­mer­gut, Spar­kas­se Salz­kam­mer­gut AG, Auto­haus Lim­ber­ger, We.Ti.net Lim­ber­ger, RAI­KA Bad Goi­sern, Apo­the­ke im Baum­haus, Sport Zopf, Auto­haus Aigner, Edel­weiß Apo­the­ke, Goi­sern Bike­world, Dach­de­cke­rei Besen­dor­fer, Ober­ös­ter­rei­chi­sche Ver­si­che­rung, Fra­nel­li Ring­ma­nu­fak­tur und der Bäcke­rei Leit­ner.

Bei der Über­ga­be waren neben den bei­den Haupt­ak­teu­ren Bern­hard Höll vom SSV und Chris­ti­an Dau­ser von den Kiwa­nis auch noch die Direk­to­rin der NMS 2 Bad Goi­sern, Bri­git­te Atz­manns­dor­fer, die Direk­to­rin der Goi­se­rer Volks­schu­le Bea­te Lai­mer, Leh­re­rin Bet­ti­na Grat­zer und Gemein­de­vor­stand Hans­jörg Peer anwe­send. Die Freu­de war auch bei den Kin­dern groß, wel­che sich bei Initia­tor Bern­hard Höll mit einem klei­nen Geschenk gebüh­rend bedank­ten.

Foto: Chris­tia­ne Höll