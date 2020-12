Fahndung nach Dieben vorerst ohne Erfolg

Trotz sofort ein­ge­lei­te­ter Fahn­dung gelang zwei noch unbe­kann­ten Män­nern am 8. Dezem­ber 2020 kurz nach Mit­tag die Flucht nach einem Dieb­stahl in einem Beklei­dungs­ge­schäft in Att­nang-Puch­heim. Eine Fahn­dung nach Die­ben ver­lief vor­erst ohne Erfolg.

Die bei­den hat­ten zuvor das Geschäft betre­ten, in dem die 53-jäh­ri­ge Geschäfts­füh­re­rin allein anwe­send war. Einer der bei­den lenk­te sie ab, indem er sich bei einem außer­halb des Geschäf­tes auf­ge­stell­ten Stän­der bera­ten ließ. Er sprach in gebro­che­nem Deutsch. Wäh­rend­des­sen ging der zwei­te zum Kas­sen­be­reich bzw. ins Büro und stahl von dort Bar­geld und ein Mobil­te­le­fon. Anschlie­ßend flüch­te­ten die bei­den zu Fuß.

Täter­be­schrei­bung

Per­son 1: 175cm groß, ca. 45 Jah­re alt, graue Hose mit wei­ßem Schrift­zug, blaue Jacke, dunk­le Gesichts­mas­ke

Per­son 2: 175cm groß, ca. 45 Jah­re alt, dun­kel­graue Hose, schwar­ze Jacke, schwar­zer Voll­bart, dunk­le Hau­be und Mas­ke