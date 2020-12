Gletscherschmelze am Dachstein setzt sich unvermindert fort

Die letz­ten Mes­sun­gen am Dach­stein haben erge­ben, dass die Glet­scher­schmel­ze am Dach­stein stark vor­an schrei­tet. Nach Abschluss der Aus­wer­tung der Mes­sun­gen reiht sich die Mas­sen­bi­lanz 2019/2020 in der 14-jäh­ri­gen Mess­rei­he an vier­ter Stel­le der nega­tivs­ten Bilan­zen ein.

Dies war zu Ende des letz­ten Win­ters nicht unbe­dingt zu erwar­ten. Anders als in den Tälern und im Flach­land war der Win­ter im Hoch­ge­bir­ge durch­aus ergie­big was die Schnee­fäl­le betrifft, die Schnee­hö­hen sogar bis weit in den Mai hin­ein durch­schnitt­lich oder leicht über­durch­schnitt­lich. Die bei den Früh­jahr­mes­sun­gen durch­führ­ten Gra­bun­gen erga­ben Schacht­tie­fen von 6 Meter. Bei der Berg­sta­ti­on Huner­ko­gel hat sich ins­ge­samt eine Neu­schnee­men­ge von 9,5 Meter sum­miert.

2020 unter den Top‑3 der wärms­ten Jah­re

Laut Ana­ly­sen der Welt­wet­ter­or­ga­ni­sa­ti­on (WMO) wird das Jahr 2020 eines der drei wärms­ten seit Beginn der Wet­ter­auf­zeich­nun­gen. In Euro­pa wer­den die ers­ten zehn Mona­te über­haupt die hei­ßes­ten seit Mess­be­ginn. Außer­dem tei­len die Kli­ma­ex­per­tin­nen und ‑exper­ten mit, dass schon jetzt klar sei, dass die Jah­re seit 2015 die sechs wärms­ten seit Mess­be­ginn sind.

Ent­wick­lung am Hall­stät­ter Glet­scher

Es gibt drei Para­me­ter die für die Ent­wick­lung des Hall­stät­ter Glet­schers, die von Bedeu­tung sind:

Nie­der­schlag wäh­rend des Win­ters: Am Dach­stein bei­na­he immer erfüllt (genug Schnee).

Die Som­mer­tem­pe­ra­tu­ren: Die Som­mer­wer­te (Juni, Juli, August) seit Jah­ren deut­lich zu hoch.

Anzahl der Neu­schnee­fäl­le wäh­rend des Som­mers: zu sel­ten, kaum rele­vant

Tem­pe­ra­tu­ren deut­lich zu hoch

Die Tem­pe­ra­tu­ren sind, mit weni­gen Aus­nah­men, seit 1981 zu hoch, seit 2000 deut­lich zu hoch. Das Jahr 2020 war bis­her an der Sta­ti­on Feu­er­ko­gel (1.650 Meter) um +1,5 Grad zu warm (Mit­tel 1981–2010). Tem­pe­ra­tur­ver­lauf Simo­ny­hüt­te (2.250 Meter). Der war­me Som­mer ist deut­lich an den Mess­wer­ten bei der Simo­ny­hüt­te zu sehen, Tem­pe­ra­tu­ren bis +20 °C sind mitt­ler­wei­le auch in die­ser Höhe kei­ne Sel­ten­heit mehr.

Rekor­drück­gang bei Län­gen­mes­sung

Bei der Län­gen­mes­sung wur­den heu­er punk­tu­ell (bei ein­zel­nen Mess­mar­ken) Rekord­wer­te erreicht, am Hall­stät­ter Glet­scher sticht dabei die zer­fal­len­de Mit­tel­zun­ge her­aus. Bei einer Mess­mar­ke wur­de ein Rück­gang von ‑65 Metern gemes­sen. Details zur Län­gen­mes­sung lie­gen noch nicht vor, die­se erschei­nen im Glet­scher­be­richt des Alpen­ver­eins.

Kli­ma-Lan­des­rat Ste­fan Kai­ne­der: „Glet­scher sind die Fie­ber­ther­mo­me­ter unse­res Pla­ne­ten und sie zei­gen uns, dass der Pla­net an hohem Fie­ber lei­det. Sie haben aber auch ande­re wesent­li­che Funk­tio­nen, etwa im Tou­ris­mus sowie in der Was­ser­kraft­nut­zung oder als Was­ser­spei­cher für Trink­was­ser. Aus die­sem Grund haben Ener­gie AG und oö. Kli­ma­schutz­res­sort 2006 die gemein­sa­me For­schungs­tä­tig­keit von BlueS­ky Wet­ter­ana­ly­sen und der Uni Inns­bruck am Dach­stein­glet­scher gestar­tet.“

„Was wir brau­chen und was jetzt auch rea­li­siert wird, sind Maß­nah­men und Inves­ti­tio­nen in den Kli­ma­schutz. Mit den aktu­el­len För­de­run­gen, den in Umset­zung befind­li­chen Geset­zes­vor­ha­ben und dem ange­kün­dig­ten Öster­reich­ti­cket sind ers­te Mei­len­stei­ne auf den Weg gebracht. So kann es gelin­gen, die Ein­spa­run­gen Öster­reichs im Sin­ne des Welt­kli­ma­ver­tra­ges auch rea­lis­tisch zu errei­chen. Denn klar ist: Es darf mit dem Kli­ma­schutz in Öster­reich nicht so erfolg­los wei­ter­ge­hen wie in den ver­gan­ge­nen Jah­ren: Wur­den inner­halb der EU bei den CO2-Emis­sio­nen seit 1990 um über 24 Pro­zent ein­ge­spart, hat­te Öster­reich in die­ser Zeit sogar einen leich­ten Zuwachs zu ver­zeich­nen. Bei der Kli­ma­kri­se ist Schei­tern kei­ne Opti­on“, betont Kli­ma-Lan­des­rat Ste­fan Kai­ne­der.