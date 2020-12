Hirsch getötet – Polizei bittet um Hinweise

Ein unbe­kann­ter Täter hat in der Nacht auf Sams­tag in der Gemein­de Sankt Wolf­gang einen ein­jäh­ri­gen Spie­ßer­hirsch getö­tet. Nun sucht die Poli­zei Zeu­gen.

Der Vor­fall ereig­ne­te sich in der Ort­schaft Wir­ling. Das Tier wur­de mit einer Lang­waf­fe getö­tet. Der oder die Täter erleg­ten das Wild mit einem Schuss und lie­ßen das Tier an Ort und Stel­le zurück. Daher besteht der Ver­dacht, dass das Tier aus purer Lust am Töten erlegt wur­de, berich­tet die Poli­zei.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bad Ischl unter 059133/4103.