Johann C. Seethaler wird neuer Kaufmännischer Direktor am Salzkammergut-Klinikum

Mit 15. Febru­ar 2021 über­nimmt Mag. Johann C. Seet­ha­ler, MHA die Kauf­män­ni­sche Direk­ti­on am Salz­kam­mer­gut-Kli­ni­kum der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Gesund­heits­hol­ding.

Mag. Johann C. Seet­ha­ler (55) kommt aus dem Bur­gen­land und stu­dier­te an der Wirt­schafts­uni­ver­si­tät Wien Sozi­al- und Wirt­schafts­wis­sen­schaf­ten. Sei­ne Diplom­ar­beit beschäf­tig­te sich mit dem The­ma „Psy­cho­so­zia­le Arbeits­be­las­tun­gen, Auto­no­mie­ver­lust und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­bar­rie­ren im Kran­ken­pfle­ge­be­ruf“.

Nach sei­nem Abschluss absol­vier­te Mag. Seet­ha­ler an der Clark Uni­ver­si­ty in Massachusetts/USA eine Aus­bil­dung zum Mas­ter of Health Admi­nis­tra­ti­on (MHA). Im Anschluss war Johann Seet­ha­ler als Seni­or Ana­lyst bei Har­vard Pil­grim Health Care in Boston/USA tätig. Zurück in Öster­reich arbei­te­te er als Pro­jekt­ko­or­di­na­tor für das Öster­rei­chi­sche Bun­des­in­sti­tut für Gesund­heits­we­sen (ÖBIG) in Wien. Danach war Mag. Seet­ha­ler zuerst Ver­wal­tungs­di­rek­tor im Kran­ken­haus der Barm­her­zi­gen Brü­der in Salz­burg, danach im St. Josef Kran­ken­haus in Wien. Seit 2015 ist er bei der Gesund­heit Öster­reich GmbH (GÖG) beschäf­tigt mit dem Fokus auf Struk­tur­ent­wick­lungs­the­men.

Der zwei­fa­che Vater ist ver­hei­ra­tet und über­sie­delt dem­nächst von Wien nach Gmun­den. Sei­ne Frei­zeit ver­bringt er mit Fami­lie und Freun­den sowie beim Sport (Rad­fah­ren, Lau­fen, Klet­tern). Zudem inter­es­siert er sich für Lite­ra­tur und Foto­gra­fie.

„Ich freue mich, dass wir mit der getrof­fe­nen Per­so­nal­ent­schei­dung für das Salz­kam­mer­gut-Kli­ni­kum eine fach­lich breit qua­li­fi­zier­te und mensch­lich gewin­nen­de Per­sön­lich­keit enga­gie­ren konn­ten. Ich wün­sche Mag. Seet­ha­ler alles Gute für sei­ne künf­ti­ge Tätig­keit in unse­rem Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum. Gleich­zei­tig möch­te ich mich sehr herz­lich bei Sabi­ne Kas­ten­hu­ber bedan­ken, die inte­ri­mis­tisch die Kauf­män­ni­sche Direk­ti­on mit viel Enga­ge­ment geführt hat und nun wie­der in ihren ange­stamm­ten Bereich als Lei­te­rin des gesam­ten Rech­nungs­we­sens des Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kums zurück­keh­ren wird“, so Dr. Franz Har­non­court, Vor­sit­zen­der der Geschäfts­füh­rung der OÖ Gesund­heits­hol­ding GmbH.

Foto: OÖG