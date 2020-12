Schreckschusspistole sorgte für großen Polizeieinsatz

Mitt­woch­abend kam es in Vöck­la­bruck zu einem gro­ßen Poli­zei­ein­satz. Zeu­gen mel­de­ten, dass ein Mann auf einem Super­markt-Park­platz in Vöck­la­bruck mit einer Waf­fe her­um­lau­fen wür­de.

Am 16. Dezem­ber 2020 gegen 21:55 Uhr ging bei der Lan­des­leit­zen­tra­le der Not­ruf ein, dass eine männ­li­che Per­son in Vöck­la­bruck mit einer Waf­fe her­um­lau­fen wür­de. Meh­re­re Strei­fen fuh­ren dar­auf­hin zum Vor­falls­ort. Beim Ein­tref­fen der Poli­zis­ten befan­den sich drei Män­ner, ein 56-jäh­ri­ger Öster­rei­cher und ein 36-jäh­ri­ger Syrer, sowie ein 35-Jäh­ri­ger aus Wels auf dem Park­platz. Der 56-Jäh­ri­ge hat­te eine Waf­fe in sei­ner Hosen­ta­sche ste­cken.

Auf­grund der bedroh­li­chen Lage wur­den die Män­ner mit gezo­ge­ner Dienst­waf­fe auf­ge­for­dert, sich auf den Boden zu legen. Anschlie­ßend wur­de die Waf­fe sicher­ge­stellt. Es stell­te sich her­aus, dass es sich um eine Schreck­schuss­pis­to­le han­delt.

Bezie­hungs­streit als Aus­lö­ser

Laut Poli­zei ging dem Vor­fall ein Bezie­hungs­streit vor­aus. Die drei Män­ner hat­ten sich zu einem klä­ren­den Gespräch getrof­fen, wobei der 56-Jäh­ri­ge die Schreck­schuss­pis­to­le bei sich hat­te. Der Mann wird wegen gefähr­li­cher Dro­hung ange­zeigt. Außer­dem wur­de gegen ihn ein vor­läu­fi­ges Waf­fen­ver­bot aus­ge­spro­chen.

Quel­le: Poli­zei OÖ