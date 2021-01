Arbeitsunfall: Hand in heißen Stahlwalze gezogen

Am Don­ners­tag ereig­ne­te sich ein schwe­rer Arbeits­un­fall im Bezirk Vöck­la­bruck.

Ein 33-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck war am 14. Jän­ner 2021 gegen 23 Uhr in einer Fir­ma gemein­sam mit einem 25-jäh­ri­gen Arbeits­kol­le­gen mit Rei­ni­gungs­ar­bei­ten an einer Foli­en­streck­ma­schi­ne beschäf­tigt.

Hand in hei­ßen Stahl­wal­ze gezo­gen

Dabei geriet der 33-Jäh­ri­ge aus unbe­kann­ter Ursa­che mit dem lin­ken Arm zwi­schen Gum­mi- und der etwa 125 Grad hei­ßen Stahl­wal­ze, wodurch er bis zum Ober­arm in die Maschi­ne hin­ein­ge­zo­gen wur­de.

Der Mann konn­te sich selbst befrei­en, erlitt jedoch Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des. Er wur­de nach der Erst­ver­sor­gung mit der Ret­tung in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert.

Quel­le: LPD OÖ