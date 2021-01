Beinahe-Blackout in Europa: Zivilschutz fordert mehr Eigenvorsorge in der Bevölkerung

Ver­gan­ge­nen Frei­tag schramm­te Euro­pa nur knapp an einem Black­out vor­bei – es wur­de eine mas­si­ve Stö­rung des euro­päi­schen Strom­net­zes ver­zeich­net. Laut Aus­tri­an Power Grid (APG) kam es dabei zu einer zu einer Fre­quenz­ab­wei­chung. Um solch ein groß­flä­chi­gen und län­ger­fris­ti­gen Strom­aus­fall zu ver­hin­dern, wur­den in ganz Euro­pa kurz­fris­tig ein­zel­ne Kraft­wer­ke hoch­ge­fah­ren. Nur dadurch konn­te eine wei­te­re Eska­la­ti­on ver­hin­dert wer­den.

Der Vor­fall zeigt wie­der, wie wich­tig es ist, sich auf Kata­stro­phen­fäl­le wie einen Black­out vor­zu­be­rei­ten – und das recht­zei­tig: „Seit dem Zeit­punkt, wo die­se Stö­rung publik wur­de, ste­hen unse­re Tele­fo­ne nicht mehr still. Natür­lich ist es gut, wenn sich die Bür­ger jetzt infor­mie­ren wol­len, gene­rell sagen wir jedoch, dass es eigent­lich zu spät ist, die Bevöl­ke­rung hät­te sich schon frü­her infor­mie­ren und vor allem vor­sor­gen sol­len“, erklärt OÖ Zivil­schutz-Geschäfts­füh­rer Josef Lind­ner.

Die Gefahr eines Black­outs steigt, es müs­sen immer häu­fi­ger sta­bi­li­sie­ren­de Netz­ein­grif­fe durch­ge­führt wer­den, die das sen­si­ble Gleich­ge­wicht zwi­schen Strom­erzeu­gung und Ver­brauch hal­ten. Auch die Ener­gie­ver­sor­ger wei­sen stän­dig auf die­se per­ma­nen­te Gefahr hin. „Die Bei­na­he-Kata­stro­phe am ver­gan­ge­nen Frei­tag konn­te von den euro­päi­schen Netz­be­trei­bern zwar ver­hin­dert wer­den, die brenz­li­gen Situa­tio­nen wer­den aber immer mehr – und es kommt der Tag, an dem die Sicher­heits­maß­nah­men nicht mehr aus­rei­chen, alles still steht und nichts mehr funk­tio­niert. Aus die­sem Grund for­dern wir mehr Eigen­vor­sor­ge in der Bevöl­ke­rung“, sagt Lind­ner wei­ter.

Vie­le Bür­ger unter­schät­zen die Gefahr eines sol­chen län­ger­fris­ti­gen, groß­flä­chi­gen Strom­aus­fal­les. „Wenn ein­mal der Strom weg ist, dann gehen die meis­ten davon aus, dass er nach ein paar Stun­den wie­der da ist.“, erklärt OÖ Zivil­schutz-Prä­si­dent NR Bgm. Micha­el Ham­mer, „Bei einem Black­out spre­chen wir aber von einem Strom­aus­fall über meh­re­re Tage – ohne mög­li­che Zeit­an­ga­be bzw. Schät­zung über ein mög­li­ches Ende wie z.B. bei Natur­ka­ta­stro­phen.“ Je län­ger der Strom­aus­fall dau­ert, des­to län­ger dau­ert es, bis dass auch die Infra­struk­tur (Lebens­mit­tel­ver­sor­gung, Pump­wer­ke,…) wie­der funk­tio­niert.

Die Vor­sor­ge-Exper­ten des OÖ Zivil­schut­zes bera­ten seit Jah­ren zum The­ma Black­out, die Basis des Selbst­schut­zes ist ein kri­sen­fes­ter Haus­halt, damit die die Bür­ger min­des­tens eine, bes­ser zwei Wochen aut­ark leben kön­nen und das nicht ver­las­sen müs­sen. Dazu gehört neben einem Lebens­mit­tel- und Geträn­ke­vor­rat unter ande­rem auch eine Not­be­leuch­tung, ein Not­fall­ra­dio und eine Not­koch­stel­le. Bei den Bera­tun­gen wird kei­ne Panik ver­brei­tet, son­dern das Sicher­heits­ge­fühl der Bür­ger durch sach­li­che Infor­ma­ti­on gestärkt.

Ein paar Ker­zen als Beleuch­tung sind für eine sol­che ver­hee­ren­de Kata­stro­phe als Vor­sor­ge weder aus­rei­chend, noch geeig­net. „Bei den Bera­tungs­ge­sprä­chen müs­sen wir immer wie­der auf­zei­gen, dass Ker­zen die Brand­ge­fahr mas­siv erhö­hen und da auch alle Ein­satz­or­ga­ni­sa­tio­nen vom Black­out betrof­fen sind, wer­den die­se rasch an ihre Gren­zen sto­ßen und nicht mehr die gewohn­te Leis­tung bie­ten kön­nen. Heut­zu­ta­ge gibt es jedoch prak­ti­sche LED-Alter­na­ti­ven mit einer lan­gen Leucht­dau­er– bat­te­rie­be­trie­ben oder für die Per­so­nen, die wirk­lich auf Num­mer sicher gehen wol­len, mit Dyna­mo – also kur­bel­be­trie­ben.“

Wir müs­sen uns im Kla­ren sein, dass jeder­zeit ein Kri­sen­fall ein­tref­fen kann und selbst bis­her undenk­ba­re Sze­na­ri­en Wirk­lich­keit wer­den kön­nen. Jeder muss sich selbst best­mög­lich dar­auf vor­be­rei­ten. Die Zahl der mög­li­chen Gefah­ren und Not­si­tua­tio­nen, auch im All­tag, ist groß – und wir soll­ten nicht dar­auf war­ten, dass sie pas­sie­ren – denn dann ist die Vor­sor­ge zu spät.

Hilf­rei­che Tipps dazu gibt es auf www.zivilschutz-ooe.at, wo auch ein Black­out-Inf­o­fol­der mit Check­lis­ten für die Zeit vor, wäh­rend und nach einer sol­chen Kata­stro­phe sowie die Bro­schü­re Kri­sen­fes­ter Haus­halt kos­ten­los ange­for­dert wer­den kön­nen.