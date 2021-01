Erste Fensterausstellung am Gemeindeamt Altmünster

Um den Künst­lern trotz Coro­na eine Platt­form zu bie­ten, fin­det im Alt­müns­te­r­er Gemein­de­amt der­zeit die ers­te Fens­ter­aus­stel­lung statt. Bis Ende April wer­den die Fotos der loka­len Foto­künst­le­rin Maria Neu­mayr-Wim­mer prä­sen­tiert.

Die Alt­müns­te­r­er Künst­le­rin Maria Neu­mayr-Wim­mer zeigt ihre Bil­der – der Situa­ti­on ange­passt – in den Fens­tern des Gemein­de­amts. In ihren Fotos spie­geln sich Wim­mers bis­he­ri­ges Leben und ihre Erfah­run­gen wider.

„Mei­ne Land­schafts­bil­der ent­ste­hen wie eine Lau­ne der Natur. Sie sind jetzt da und wir­ken nach. Wenn mir die Bil­der gelin­gen, dann zei­gen sie sich für eine kur­ze Ewig­keit lang. Mei­ne Blu­men­bil­der sind eine Refe­renz an das Glück. Ein Dan­ke an das Wah­re, Gute und Schö­ne, ein Dan­ke­schön an das Heu­te. Und eine tag­täg­li­che Bit­te, dass mir das Dan­ke auch mor­gen gelin­gen möge“, beschreibt die Künst­le­rin ihre Wer­ke.

„Es ist schön, dass wir trotz der stren­gen Lock­down-Regeln wie­der eine Aus­stel­lung einer loka­len Künst­le­rin prä­sen­tie­ren kön­nen“, freu­en sich Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger und Andrea Rös­gen aus der Kul­tur­ab­tei­lung über den früh­lings­af­ten Anblick des Gemein­de­amts.

Die Aus­stel­lung wird bis Ende April das Alt­müns­te­r­er Gemein­de­amt ver­schö­nern. Jedes Motiv ist in allen Grö­ßen und auf allen erdenk­li­chen Unter­grün­den (Lein­wand, Acryl…) ver­füg­bar. Bit­te mel­den Sie sich dazu bei der Künst­le­rin. Die Kon­takt­da­ten fin­den Sie auf marandjosef.at

Sind Sie Künstler/in und haben Inter­es­se auch bei einer Fens­ter­aus­stel­lung Ihre Wer­ke aus­zu­stel­len? Dann mel­den Sie sich bit­te bei Andrea Rös­gen unter 07612/87611–204 oder andrea.roesgen@altmuenster.ooe.gv.at.

Foto: marandjosef.at