Am 20. Juni um 19:22 Uhr rück­te die Feu­er­wehr Alt­müns­ter zu einem Brand in einem Gar­ten in der Markt­stra­ße aus. Dort hat­te ein Kom­post­hau­fen Feu­er gefan­gen – ver­mut­lich durch hei­ße Asche eines Grills.

Das Feu­er ver­ur­sach­te eine star­ke Rauch­ent­wick­lung, konn­te jedoch dank des schnel­len Ein­grei­fens der Ein­satz­kräf­te rasch gelöscht wer­den. Zwei Lösch­lei­tun­gen kamen unter schwe­rem Atem­schutz zum Ein­satz. Infol­ge­des­sen konn­te ein Über­grei­fen der Flam­men auf benach­bar­te Bäu­me ver­hin­dert werden.

Zudem kam es in der Markt­stra­ße wäh­rend der Lösch­ar­bei­ten zu kurz­fris­ti­gen Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen, die jedoch kei­ne Staus ver­ur­sach­ten. Ins­ge­samt waren 16 Feu­er­wehr­leu­te sowie zwei Poli­zei­be­am­te vor Ort. Nach etwa 90 Minu­ten war der Ein­satz been­det und die Ein­satz­be­reit­schaft wiederhergestellt.

Glü­hen­de Asche, tro­cke­ne Gar­ten­ab­fäl­le und Wind – ein gefähr­li­cher Mix, der hier bei­na­he grö­ße­re Schä­den ange­rich­tet hät­te. Daher mahnt die Feu­er­wehr zur Vor­sicht im Umgang mit hei­ßen Grillrückständen.

Bericht und Fotos: FF Altmünster