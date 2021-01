Müllcontainer ging in Flammen auf

In der Sil­ves­ter­nacht ging ein Müll­con­tai­ner in Gmun­den in Flam­men auf. Eine abge­schos­se­ne Feu­er­werks­bat­te­rie soll den Brand ent­facht haben.

Wäh­rend einer Strei­fen­fahrt bemerk­ten Poli­zis­ten aus Gmun­den am 1. Jän­ner 2021 gegen 2:40 Uhr in der Ein­fahrt eines Wohn­hau­ses in Gmun­den ca. 1,50 Meter hohe Flam­men aus zwei Müll­ton­nen.

Die Beam­ten began­nen umge­hend das Feu­er ein­zu­däm­men, um eine Aus­brei­tung der Flam­men auf die Holz­fas­sa­de des Wohn­hau­ses zu ver­hin­dern. Gleich­zei­tig weck­ten sie die bereits schla­fen­den Haus­be­woh­ner und alar­mier­ten die Feu­er­wehr Gmun­den, die kurz dar­auf ein­traf, um den Brand end­gül­tig zu löschen.

Abge­schos­se­ne Feu­er­werks­bat­te­rie als Brand­ur­sa­che

Von einem Haus­be­woh­ner wur­de gegen Mit­ter­nacht eine von ihm abge­schos­se­ne Feu­er­werks­bat­te­rie im Bereich der Rest­müll­ton­ne abge­legt.