Wieder schwerer Rodelunfall auf Hochsteinalm

Ein schwe­rer Rodel­un­fall hat sich ver­gan­ge­nen Mitt­woch auf der Hoch­stein­alm ereig­net. Es ist bereits der zwei­te Fall in den ver­gan­ge­nen Tagen.

Am spä­ten Nach­mit­tag des 6. Jän­ner 2021 unter­nahm ein 47-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck mit sei­ner 29-jäh­ri­gen Freun­din einen Rodel­aus­flug zur Hoch­stein­alm in Traun­kir­chen. Gegen 17 Uhr beab­sich­tig­ten sie mit einer selbst mit­ge­brach­ten Rodel die Forst­stra­ße hin­un­ter zu fah­ren. Der Mann saß vor­ne und lenk­te, sei­ne Freun­din dahin­ter.

Gegen Stein in Gra­ben geprallt

In einer Links­kur­ve im letz­ten Drit­tel der Stre­cke kamen sie ins Drif­ten und dar­auf­hin rechts von der Rodel­bahn ab. Sie prall­ten gegen einen dort im Gra­ben lie­gen­den Stein, wobei der 47-Jäh­ri­ge schwe­re Ver­let­zun­gen am rech­ten Bein erlitt und von der Ret­tung ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wur­de, so die Poli­zei.

Foto: pixabay