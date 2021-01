Zertifikat „Gesunde Gemeinde“: Bestätigung und Extra-Lob für Gmunden

“Gesun­de Gemein­de” ist kei­ne dau­er­haf­te Aus­zeich­nung. Der Titel muss alle drei Jah­re neu erwor­ben wer­den, indem das Land OÖ. die Gesamt­heit gesund­heits­för­dern­der Struk­tu­ren und Ange­bo­te im Ort eva­lu­iert. Gmun­den erfüllt die­se Kri­te­ri­en erneut und hat soeben zum drit­ten Mal das Zer­ti­fi­kat erhal­ten.

Schü­ler ler­nen nach­hal­tig Umgang mit demenz­kran­ken Men­schen

Mag.a Chris­ti­ne Haber­lan­der, Gesund­heits­re­fe­ren­tin und Lan­des­haupt­mann-Stell­ver­tre­te­rin, sprach der Stadt heu­er dar­über hin­aus ein Extra-Lob aus. Gmun­den bekam für sein Pro­jekt “Jung trifft Alt” ein “Qua­li­täts­zer­ti­fi­kat plus” aus­ge­stellt. Vie­le wer­den die­se seit mehr als drei Jah­ren lau­fen­de Koope­ra­ti­on der Mit­tel­schu­le Stadt mit dem Haus St. Josef schon ken­nen. Dabei besu­chen Schü­le­rIn­nen Woche für Woche an Demenz erkrank­te alte Men­schen im Heim gegen­über, um mit ihnen zu kochen, zu spie­len, zu malen, zu bas­teln, spa­zie­ren zu gehen oder ein­fach nur zu plau­dern. So wach­sen nach­hal­tig Ver­ständ­nis, Empa­thie, sozia­le Fähig­kei­ten und Freund­schaf­ten. “Jung trifft Alt” geht auf eine Initia­ti­ve des frü­he­ren Gesund­heits­re­fe­ren­ten GR Erich Auer und des NMS-Direk­tors i. R. Roman Herbst zurück.

Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf und Gesund­heits­re­fe­ren­tin GRin Catha­ri­na Held prä­sen­tie­ren auf dem Foto das neu­er­li­che, bis 2022 gül­ti­ge Zer­ti­fi­kat “Gesun­de Gemein­de”. Sie tun das im Stie­gen­auf­gang des Rat­hau­ses, um dazu auch gleich einen wich­ti­gen Mosa­ik­stein im Gesund­heits­an­ge­bot zu prä­sen­tie­ren. Ste­fan Krapf hält den hin­te­rem Rat­haus­por­tal ange­brach­ten Defi­bril­la­tor in Hän­den, eine Lebens­ret­tungs­ma­schi­ne bei Herz­at­ta­cken, von der es über‘s Stadt­ge­biet ver­teilt 20 gibt.

Foto © Stadt­ge­mein­de